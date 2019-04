Oran : Liberté et justice sociale

Mobilisation intacte des Oranais, hier, pour le 10e vendredi depuis le déclenchement du mouvement du 22 février. Cette fois, les slogans n’étaient pas généralistes, mais plutôt ciblés. En effet, les manifestants ont rejoint leurs compatriotes dans les autres wilayas sur l’essentiel des revendications.

Les slogans scandés et les affiches et pancartes déployées, résument trois principales revendications à savoir, le départ des symboles du système, l’application des articles 7 et 8 de la Constitution et la prise des mesures concrètes permettant une transition pacifique sans les figures du système à travers un gouvernement de transition. La foule qui a commencé à se rassembler à la place 1er Novembre a commencé à marcher vers 14h20 un peu plus tard que d’habitude. Arrivée devant le siège de la Mouhafada du FLN, les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir. Sur les pancartes on pouvait lire «Pas d’élection avec El Eissaba», «Non, à un pouvoir aux mains de la bande», «Non aux solutions extérieures, oui aux solutions intérieures», «Selmiya Selmiya, Matalibna charïa, Houria, Adala Ijetimaia» qui signifie littéralement «Pacifique, pacifique, nos revendications sont légitimes : liberté et justice sociale». Plusieurs messages ont été explicites : «Nous voulons une république et un Etat civil», «Non à Hokm El Askar». Les faits ayant marqué l’actualité de la semaine ont, à leur tour, été présents à la marche d’hier mais d’une autre manière. Ainsi, de nombreux écrits ont réclamé l’introduction d’actions en justice contre certains responsables qu’ils accusent de corruption et dilapidation de deniers publics dont plusieurs ministres. «Nous voulons des actes réels, nous voulons qu’ils soient tous jugés» on pouvait lire sur l’une des pancartes. A ce propos, les craintes à l’égard d’une «justice de spectacles» et «des tribunaux populaires» ont été exprimés et décriés. Pour ce 10e vendredi, des portraits géants de certaines victimes de terrorisme du monde de l’art et de la culture à leur tête l’icône du 4e art, Abdelkader Alloula, aussi de notre glorieuse Révolution notamment ceux d’Ahmed Zabana et Ben Mhidi et Boudiaf ont été brandis par des manifestants. Une façon de rappeler les valeurs pour lesquelles de grands sacrifices consentis et le sang versé pour que l’Algérie puisse croiser son destin d’un Etat fort, grand, souverain, devant lesquels tous les Algériens sont égaux sans distinction aucune

Amel S.