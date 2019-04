Emblème national : la fierté des algériens

On ne peut ne pas avoir observé, depuis quelques semaines, l’apparition massive, sur les places publiques et les trottoirs adjacents de la capitale, de l’emblème national et de ses dérivés, déclinés sous toutes les formes : banderoles et drapeaux en tissu grand et petit format, casquettes, chapeaux, casques à deux cornes, bobs, mini-ballons en forme de cœur, écharpes, bandanas, brassards et serre-poignets, marqueurs aux trois couleurs vert blanc, rouge, etc.

Tous les produits dérivés en question ont simultanément fleuri ça et là et donnent, bien évidemment, des trottoirs et ronds-points aux couleurs chatoyantes. Ce qui, en soi, détonne quelque peu dans l’environnement urbain de la capitale jusque-là tristounet, mais ajoute aussi, un tant soi peu, de l’animation et de gaieté dans une ville où, depuis quelques semaines, les citoyens vivent au rythme des marches et clameurs du vendredi, et quelquefois, des autres jours de la semaine. Il va sans dire que le tout, additionné à une frénésie inhabituelle -pourquoi pas printanière- observée depuis peu chez le citoyen lambda, donne également à penser que celui-ci semble retrouver peu à peu ses marques. Et, par la même, réendosser le statut trop longtemps -et fort malheureusement- ignoré d’«Homo Algerianus» des temps modernes.

Quoiqu’il en soit, et selon les esprits avisés, il y a fort à parier que cette animation très colorée dans une ambiance bigarrée, au demeurant fort agréable, ne peut être que la bienvenue dans une capitale comme Alger, mégalopole censée vivre intensément H24 et 7/7 jours durant toute l’année. Et où, présentement, le déficit en la matière est énorme, voire incommensurable. En revanche, parce que les couleurs ci-dessus évoquées semblent si bien se marier avec un soupçon de vitalité dans le centre ville, il nous est avis qu’il faudrait être de mauvaise foi pour opiner qu’elles n’apportent pas ce plus d’animation et de jovialité qui, par ailleurs, caractérise si bien les capitales occidentales, asiatiques et sud américaines ; mais qui, malheureusement, a toujours fait, jusque-là, cruellement défaut à l’espace urbain d’Alger.

Il faut dire aussi que, nonobstant le sempiternel «business» que cela engendre immanquablement, le regain de vitalité ainsi observé n’est pas sans rapport avec le contexte général qui prévaut actuellement dans notre pays. Autrement dit, l’emblème national semble être présent chaque fois ici et là parce qu’il le faut, telle une synergie idoine, régénératrice. Et cela, dans un but bien précis : fédérer les énergies créatrices pour aller toujours de l’avant. Pourquoi pas, bien entendu, dans une Algérie réconciliée avec elle-même, où le concept de savoir vivre ensemble en paix aurait enfin un sens, et se matérialiserait sur le terrain chaque jour que Dieu fait, au grand bonheur des citoyens dignes de ce nom.

K. B.