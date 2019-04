Mouvement populaire, Bénévolat : Des jeunes à l’épreuve des manifs

Ils sont jeunes, beaux et souriants, ces milliers de bénévoles qui se mobilisent chaque vendredi dans les 48 wilayas du pays pour encadrer les manifestations populaires et éviter un éventuel débordement.

Vêtus de gilets oranges, ces jeunes de différents quartiers populaires, la plupart des étudiants, sont parmi les manifestants. Ils veillent au grain et interviennent quand il le faut pour « faire revenir à la raison » tout individu qui tenterait de déraper en faisant usage de la violence. Salim, un des éléments du groupe de la Place du1er-Mai, formé dès la première marche le 22 février dernier dira : «Notre travail relève du bénévolat. Il consiste à l’organisation des marches et au nettoyage des quartiers. Nous le faisons avec plaisir pour notre pays». En réalité il existe trois groupes de jeunes qu’on peut différencier par la couleur des gilets. Si les premiers accompagnent les manifestants et interviennent lors d’incidents, les seconds menus de gilets jaunes sont chargés de faciliter la circulation et d’orienter les automobilistes, ou encore ouvrir le passage aux ambulances. Le troisième groupe de jeunes menus de gilet verts sont chargés de l’opération de nettoyage à l’issue de chaque marche. Pleins d’enthousiasme et de dynamisme, ces jeunes Algériens, hommes et femmes, sont prêts à tout pour voir l’Algérie aux premiers rangs des pays développés. Leur dynamisme est contagieux et on a envie de les suivre en les observant en plein action de bénévolats. Ils sont engagés collectivement dans cette opération et dans d’autres actions de soutiens humanitaire et culturel et de protection de l’environnement. Leur mission est d’appeler les Algériens à la culture de la paix et du dialogue.

Etudiants, lycéens, chômeurs et chefs de famille, ils et elles, se soutiennent pour offrir l’image d’un peuple civilisé, propre et organisé. Leur mode de communication reste les réseaux sociaux, un moyen très efficace pour toucher et sensibiliser un nombre important d’Algériens.

R. S.