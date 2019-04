Mouvement populaire , Civisme : L’écocitoyenneté en marche

Ne sont-ils pas admirables, ces jeunes qui, après avoir subi lacrymogène, jets d’eau chaude et matraques durant la journée, se sont mis chaque fois en devoir de ramasser dans des sachets, le soir, tous les déchets laissés à terre par les manifestants de neuf vendredis consécutifs ?

Ils ont suscité l’admiration non seulement du peuple algérien, mais aussi de la communauté internationale. Ils, ce sont des jeunes bel et bien de chez nous, auxquels il y a peu de temps encore, on n’accordait que peu de crédit, et pour cause : à bon nombre d’entre eux, des chômeurs pour la plupart, on avait jusque-là collé injustement l’étiquette de «hittistes», même assis dos au mur. Ce qui leur a valu le regard méfiant et réprobateur, au mieux condescendant des passants qui souvent ne comprenaient pas, tout en s’interrogeant, pourquoi ces jeunes refusent dans certains cas des emplois -certes modestement rémunérés- plutôt que de rester collés dos au mur, guettant au passage quelque jeune femme à agresser, qui pour sa tenue vestimentaire jugée trop osée, qui pour ne pas avoir répondu aux invites balancées maladroitement, il est vrai, par aucun d’entre eux.



Des jeunes qui se sont sentis jusque-là « algériens de papier » seulement…



Et ce n’est pas tout. À force de se trouver aujourd’hui, au sein de la société, éperdument balloté entre deux configurations de comportement dont la cohabitation apparait de plus en plus difficile, controversée, voire antinomique, la plupart de ces jeunes accuse en effet, avec leur frêle conscience, le poids écrasant de deux cultures rendues -souvent à dessein- «dissemblables, antagoniques» : l’une «moderniste», mal assumée parce que mal assimilée ; l’autre «traditionnaliste» avec une tendance pharisienne à la «sacralisation irraisonnée» du divin par leur périphérie sociétale. Donc autant de contrecoups portés de façon incisive à un enseignement scolaire -primaire et secondaire- qui, sans pour autant être profane, est affublé paradoxalement du défaut d’être «laïc», irrecevable aux yeux des islamo-conservateurs.

Tout cela fait que la plupart des jeunes Algériens d’aujourd’hui ne se reconnaisse dans aucun des deux projets de société invoqués -moderniste, traditionnaliste- et se sente plutôt rejeté par les deux. Ils se sont jusque-là sentis «Algériens de papier» seulement. Leur désarroi identitaire, d’ordre culturel et linguistique notamment, les a poussés à s’opposer pratiquement à tout. En premier lieu à leurs parents, dépassés par les événements et qui ne saisissent pas toujours leurs problèmes, leurs désirs, leurs luttes ; ne comprennent pas aussi pourquoi les enfants leur échappent, ne leur obéissent pas, refusent -lorsqu’ils en sont exclus- de se laisser repêcher par le système traditionnel d’éducation et de formation ; ou tout au moins ignorent -à défaut de les contester- les institutions, symboles et valeurs morales de l’Etat algérien. Ni pourquoi d’ailleurs ces enfants n’arrivent pas à trouver du travail ou versent dans le commerce informel, plus lucratif à leurs yeux, quand ce n’est pas dans la spirale de la violence…



… mais qui se sont montrés capables d’être solidaires envers leurs semblables



Léger retour en arrière rendu nécessaire donc pour la compréhension des problèmes vécus au quotidien par ces jeunes, très souvent en sourdine, sans qu’on n’y prenne garde. Mais depuis, les choses se sont tellement modifiées, accélérées, à telle enseigne qu’on a l’impression, à présent, de vivre dans une tout autre Algérie.

Il faut savoir -ou retenir- qu’entre temps, et pour de nombreuses raisons objectives, le «miracle» survint : en fait, ce fut plus un heureux concours de circonstances qui a fait que ces jeunes, en réalité, n’attendaient que le moment propice pour se révéler autrement, sous un autre jour, en tout cas sous un meilleur aspect -en l’occurrence lors des manifestations du vendredi- et ainsi montrer, voire prouver à tout le monde qu’ils sont capables aussi du meilleur, à savoir se prendre en charge, s’organiser... Bref, des jeunes capables, en toutes circonstances de se rendre utiles à la société et, par la même, d’être solidaires envers leurs semblables, soient-ils hommes ou femmes. C’est en tout cas cette fort belle image que l’on retiendra désormais de ces jeunes, soient-ils organisateurs, secouristes, nettoyeurs bénévoles, initiateurs d’actions écocitoyennes, etc. auxquels on décernerait volontiers un prix «Silmiya» (pacifiquement) pour leur engagement avéré non seulement en faveur de l’écocitoyenneté dans notre pays, mais aussi et surtout en faveur de la paix, quel qu’en soit le prix.

Kamel Bouslama