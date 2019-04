Hadj : Acquittement des formalités avant le 5 mai

L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a annoncé, jeudi, que le dernier délai pour s'acquitter du coût du Hadj 2019 et compléter le dossier administratif avait été fixé au 5 mai prochain. Le coût du hadj a été fixé, cette saison, à 565.000 DA, prix du billet d'avion inclus, à payer au niveau des filiales de la Banque d'Algérie au niveau des différentes wilayas, sachant qu'Air Algérie prélèvera le montant global des billets directement de la banque. Lors du paiement du cout du hadj, les hadjis doivent être munis de l'attestation de succès au tirage au sort, du passeport biométrique et d'un certificat médical.