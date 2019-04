Ligne ferroviaire Agha - Aéroport d’Alger : Ouverture lundi prochain

L'exploitation commerciale des dessertes par train de la gare d'Agha vers l'aéroport international d'Alger, via Bab Ezzouar, se fera à partir de lundi 29 avril, a indiqué la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF). La fréquence des trains est programmée pour un aller-retour chaque heure à partir de 5h jusqu'à 21h. Concernant le prix du trajet, il est fixé à 80 DA par adulte et à 40 DA par enfant, des abonnements sont également proposés, offrant des réductions allant jusqu’à 50%. Pour de plus amples informations, la SNTF appelle les voyageurs à se rapprocher des bureaux de renseignement au niveau des gares concernées.