Aviation civile : échange d’expertises avec les Emirats

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, et le directeur général de l'Organisme public de l'aviation civile aux Émirats arabes unis, Mohamed Essouidi, ont examiné, jeudi à Alger, le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'aviation civile. Les discussions ont porté sur «le renforcement de la coopération, l'échange d'expertises entre l'Algérie et les Émirats dans le domaine de l'aviation civile et des aéroports, ainsi que les moyens de leur développement». Lors de cette rencontre, les deux responsables ont salué «la qualité des relations qui lient les deux pays, particulièrement dans le domaine du transport aérien», appelant à «poursuivre les efforts pour concrétiser les aspirations futures au mieux des intérêts communs». Cette rencontre coïncide avec l'entrée en service, lundi, de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Houari-Boumediène d'Alger, d'une capacité de 10 millions de voyageurs/an. Elle comprend également 42 postes de stationnement pour avions, 2 postes stations pour avion gros-porteurs A380 et 16 groupes électrogènes, qui se déclenchent automatiquement en cas de coupure électrique, ainsi que des dizaines de locaux commerciaux et de services, un grand carrousel sophistiqué de tri de bagages, outre un parking de 4.200 places, avec un système de paiement par caisse automatique. Air Algérie sera la première compagnie aérienne à exploiter la nouvelle aérogare avec des vols destinés à Paris, a indiqué le ministre.