AADL II : 54.000 souscripteurs convoqués

La cinquième opération de choix des sites, au titre du programme AADL-2, a été lancée, jeudi à Alger, au profit de 53.989 souscripteurs de 26 wilayas ayant versé la première tranche.

Le ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a supervisé le lancement de l'opération du choix du site, en présence des cadres du ministère et du directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL). L'opération concerne les wilayas de Laghouat, Batna, Blida, Bouira, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Mostaganem, Bordj Bou- Arréridj, Mila, Mascara, Oran, Illizi, Sétif, Skikda, Sidi Bel-Abbès, Annaba, Médéa, Tissemsilt, Souk Ahras, Tipasa, Relizane et Aïn Témouchent. Le quota de la wilaya d'Alger concerne 10.818 souscripteurs, contre 6.800 de Blida, 4.129 de Tizi Ouzou, 4.077 d'Annaba, 2.450 de Tiaret, 2.300 de Jijel et 2.000 d'Oran.

Une fois le site choisi, les souscripteurs peuvent retirer leur ordre de versement à partir de leur domicile et procéder au paiement de la deuxième tranche, a indiqué M. Beldjoud, relevant que l'opération se poursuivra jusqu'à ce que l'ensemble des souscripteurs soient convoqués. Les souscripteurs n'ayant pas reçu de convocations pour cette opération seront convoqués, lors de la prochaine, a-t-il rassuré. Selon M. Beldjoud, les projets AADL sont sur la bonne voie et selon l'agenda arrêté.