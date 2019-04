Un Conseil interministériel pour préparer le Ramadhan : Préserver le pouvoir d’achat

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, jeudi à Alger, une réunion du Conseil interministériel, consacré à l'examen et à l'évaluation des préparatifs pour l'accueil du mois béni, durant laquelle l'ensemble des mesures prises à cet effet par les ministres concernés ont été exposées, a indiqué un communiqué du Premier ministère.

Lors de cette réunion, M. Bedoui a donné plusieurs orientations, consistant en «la prise de toutes les mesures nécessaires» en matière d'hygiène et de santé publiques, et l'aménagement des mosquées et leurs abords pour recevoir les jeûneurs dans un climat sain et serein.

Le mois béni étant une opportunité pour faire valoir les valeurs de solidarité et de fraternité entre les citoyens, il convient, poursuit le communiqué, de parachever l'opération de solidarité au profit des familles nécessiteuses avant le début de Ramadhan, une opération ayant bénéficié d'une enveloppe de «plus de 8 milliards DA qui sera versée dans les compte postaux courants créées à cet effet et qui se substituent aux aides en nature accordées par le passé et connue sous le nom de couffins de Ramadhan». Le Premier ministre a donné des instructions, dans ce sens, à l'effet d'assurer «la disponibilité des produits alimentaires essentiels» durant le mois béni et à en assurer le suivi quotidien sur le terrain, tout en veillant à l'application de la loi afin de lutter contre toutes les formes de stockage illégal et de la spéculation dans les prix des produits essentiels afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Il a également donné des instructions pour «assurer une alimentation ininterrompue en eau potable et en produits énergétiques à travers l'ensemble du territoire national», et d'affecter «l'exploitation des nouveaux marchés de proximité aux jeunes chômeurs avant la fin du mois courant, et ce en coordination avec les associations des commerçants au niveau local». M. Bedoui a appelé, à cette occasion, à «relancer» la dynamique des activités culturelles et sportives durant le mois béni, en accordant la priorité aux jeunes et aux associations culturelles et sportives, et en appuyant les initiatives locales, outre la nécessité de mettre sur pied des programmes, culturel et spirituel, au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger durant le mois de Ramadhan, dans le but de renforcer les liens avec leur pays d'origine. Enfin, M. Bedoui a donné des instructions à l'effet de «renforcer les mesures sécuritaires au cours du mois béni, au vu de l'importante dynamique qui le distingue, de jour comme de nuit».



Allègement des dossiers relatifs aux projets d’investissement



Par ailleurs, le Conseil du gouvernement a tenu, mercredi, une réunion sous la présidence du Premier ministre, consacrée à l'examen et à l’adoption de projets de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs, et assisté à deux présentations des ministres de l'Habitat et du Commerce sur les préparatifs pour le mois de Ramadhan. «Le Conseil du gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V. SAT et de fournitures de services de communications électroniques au public attribuées à la société Optimum Télécom Algérie S.P.A», a précisé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, lors d'une conférence de presse, au terme de cette réunion. Le Conseil a examiné et approuvé également un projet de décret exécutif portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de recours compétente en matière d’investissement. Une fois saisie, cette commission doit examiner et statuer sur le dossier de recours de l’investisseur requérant afin de le protéger contre les dysfonctionnements des administrations et des organismes chargés de la mise en œuvre des avantages octroyés dans le cadre de la loi sus-citée. Le porte-parole du gouvernement a expliqué, dans ce cadre, que ce qui change par rapport à la précédente commission de recours, dont les dispositions seront abrogées dès l’approbation du présent décret, c’est l'amendement ou l'abrogation des suivantes dispositions, à savoir : le renforcement de la commission par les représentants des ministères du Travail et du Commerce, ainsi que de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), et la délibération en présence, impérativement, des deux-tiers, au moins, des membres de la commission, au lieu de trois membres antérieurement. Un délai de 30 jours, au lieu des 15 jours antérieurs, sera donné à l’administration ou à l’organisme concerné, pour fournir ses observations sur le recours, en sus de la nécessité de statuer dans les trois mois suivant le recours, avec possibilité de prolongation de 20 jours, en raison de la diversité des administrations associées dans la gestion des dossiers. Aussi, la réponse au requérant doit se faire dans un délai de dix jours après délibération de la commission. Les observations du Premier ministre et des ministres au sujet du projet de décret exécutif présenté par la ministre de l'Industrie et des Mines ont porté essentiellement sur l'encouragement des investisseurs, à travers l'allègement des dossiers relatifs aux projets d'investissement à déposer auprès des services de compétences, et des délais de recours, a soutenu M. Rabehi. S'agissant du secteur des Transports et des Travaux publics, le Conseil a examiné le projet de décret exécutif portant transformation de l’école hors université de Bousmaïl, dénommée «École nationale supérieure maritime», en école supérieure. Dans le cadre de cette transformation, la mutualisation de la tutelle pédagogique entre le ministre chargé de la marine marchande et des ports, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, concourt ainsi à l’amélioration du niveau quantitatif et qualitatif des enseignements et, surtout, de la formation post-graduée. M. Rabehi a indiqué, dans ce cadre, que le projet de décret exécutif présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports n'a pas été encore adopté, relevant qu'il été convenu de constituer une commission composée de représentants de plusieurs ministères (Transports et travaux publics, Agriculture et pêche, Industrie et Enseignement supérieur), en vue de réexaminer le projet de décret.

Par ailleurs, les membres du gouvernement ont entendu un exposé présenté par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville sur les modalités devant être mises en application afin de garantir l’exploitation des locaux commerciaux réalisés par les organismes sous tutelle. Dans ce sens, M. Rabehi a rappelé l'exploitation de 127.000 locaux destinés aux jeunes, dont 9.000 relevant de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), affirmant que cette démarche devra permettre la création de postes de travail au profit des jeunes.

Par ailleurs, la ministre de l’Industrie et des Mines a présenté un exposé sur le projet de marché pour l’aménagement et l'installation d’un data-center, suivant le mode de gré à gré simple, au profit de son secteur. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de numérisation et de modernisation de l’administration et de ses services publics, le ministère de l’Industrie a engagé l’acquisition et l’installation d’un data-center au niveau du siège de son département, considéré comme le premier pilier du système d’information du secteur, puisqu’il reliera l’administration centrale, ses services déconcentrés et les organismes sous tutelle, a expliqué M. Rabehi. Pour réaliser ce projet, des critères de choix d’entreprise ont été définis, soit : être de droit algérien, répondre aux exigences et spécifications techniques, souscrire à une optimisation du montant du marché dans le sens bien compris de la rationalisation des dépenses publiques. La prospection, ainsi menée à partir de ces critères, a permis de sélectionner le Centre des techniques de l’Information et de la Communication (CETIC), filiale du groupe public DIVINDUS, qui dispose d’une expérience avérée dans le domaine informatique. Le montant du projet s’élève à quelque 54 millions DA, couvrant les frais d’aménagement du local, l’acquisition et l’installation des équipements, inscrit au budget équipement du ministère de l’Industrie et des Mines.