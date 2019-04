Club de Presse Ooredoo : Diffuser une information objective

Ooredoo qui accorde une «grande» importance au développement des médias en Algérie, particulièrement en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication, multiplie les sessions de formations à destination des journalistes. Depuis le lancement de cette louable initiative qui tend à «faire progresser» le niveau des journalistes dans la diffusion de l’information objective en s’appuyant sur l’utilisation des TIC, l’opérateur de téléphonie mobile en Algérie a organisé à ce jour 66 sessions de formation. De ce fait, Ooredoo poursuit son programme de formation dédié aux journalistes et professionnels des médias algériens en organisant, jeudi dernier, une session de formation de son Club de presse, au siège de son institut de Tixeraïne (Alger). Cette 66e session qui s’inscrit dans la série des formations dispensées par Ooredoo depuis la création de son Club de Presse en 2006 s’intitule ‘‘Introduction à l’Image fonctionnelle journalistique’’, elle a été animée par Mohamed Cherif Amokrane, consultant en communication. Dans sa présentation d’ouverture, l’intervenant, auteur, formateur et stratège en communication, a évoqué les différentes écoles de pensée qui ont orienté la création de l’image de masse depuis la fin du 19e siècle à nos jours. Expert en sémiologie de l’image fonctionnelle et initiant des dizaines de jeunes Algériens à ce domaine, le conférencier a ensuite expliqué le principe de l’image fonctionnelle, une discipline nord-américaine qui s’appuie notamment sur la sémiologie, la psychologie, la sociologie et la physiologie visant à produire des images efficaces. Offrant conseils et formations pour différentes organisations locales et étrangères, privées et publiques, M. Amokrane a mis en exergue l’importance de l’image en tant qu’outil de communication en détaillant les différents types d’images, leurs caractéristiques et leurs divers domaines d’utilisation. En citant plusieurs exemples concrets, le formateur a souligné que les domaines de la publicité, de la pédagogie et du journalisme n’utilisent pas l’image uniquement pour ses qualités esthétiques ou décoratives mais pour transmettre essentiellement des messages précis. Par ailleurs, à l’issue de la formation, un riche débat a été engagé entre les journalistes et le formateur autour de la thématique de la session.

Mohamed Mendaci