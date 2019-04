Cancer du sein : Un programme de dépistage plus efficace

Un programme de dépistage du cancer du sein plus efficace doit être établi, à l’instar du programme de dépistage du cancer du col de l’utérus qui a prouvé son efficacité, a insisté jeudi dernier, à Oran, le chef de service d’épidémiologie et médecine préventive à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU), Nori Midoun.

«Des progrès ont été enregistrés en matière de traitement du cancer du sein, mais pas en matière de prévention et de sensibilisation», a-t-il souligné, faisant savoir que «plus de 80 % des femmes atteintes du cancer du sein arrivent à l’hôpital dans un stade plus en moins avancé, où même les traitements les plus révolutionnaires ne pourront rien faire».

S’exprimant en marge d’une journée d’oncologie organisée par la Société algérienne d’oncologie médicale (SAOM) et la Société d’oncologie médicale d’Oran, le Pr Midoun a souligné que «le programme national de dépistage du cancer du col de l’Utérus a donné de bons résultats, ce qui nous a permis de maîtriser cette maladie».

«Le dépistage du cancer du col a bien été organisé dès le début, ce qui a permis de découvrir la maladie chez beaucoup de femmes précocement, d’un simple test de frottis, ce qui n’est pas le cas pour le cancer du sein que nous souhaitons améliorer car le dépistage de ce genre de cancer est beaucoup plus délicat et nécessite beaucoup plus de moyens», a-t-il encore déclaré.

Le cancer du sein en Algérie, première cause de mortalité chez les femmes de plus de 40 ans, constitue «un vrai problème de santé publique pour lequel les différents plans et stratégies anti cancer mis en place n’ont pas montré leur efficacité en raison du manque de sensibilisation», a souligné le Pr. Midoum, tout en faisant remarquer que le taux d’incidence est en augmentation constante.

Pour lui, la prévention et le dépistage précoce du cancer constituent les meilleurs moyens de lutte contre cette pathologie et peuvent être appuyés par des programmes adaptés en direction de la population.