Troubles mentaux : élaboration d’un fichier national

Le nombre exact de personnes atteintes de troubles mentaux en Algérie demeure inconnu. Seules des donnés parcellaires sont recueillis car aucune étude épidémiologique n’a été réalisée à ce jour. C’est dans ce cadre, que le président de la Société algérienne d’épidémiologie psychiatrique et chef de service de psychiatrie à l’hôpital Mustapha Pacha (Alger) annonce la mise en place d’une enquête nationale pour identifier le nombre des porteurs de ces pathologies.

«En collaboration avec les services du ministère de la Santé, nous envisageons de réaliser un fichier national à l’horizon 2021 ce qui permettra de donner un chiffre réel et facilitera par conséquent la prise en charge des personnes souffrantes», a déclaré à ce propos le Pr Mohamed Tayeb Benatmane, à l’occasion de la tenue, hier, à l’hôtel Sheraton (Alger), du 3e forum de neuropsychiatrie placé sous le thème de «La psychiatrie à l’aube du progrès », organisé par la société d’industrie pharmaceutique Biopharm.

Le spécialiste a insisté à cette occasion sur l’importance de «l’échange» des expériences et la «contribution» de tout un chacun pour «faire progresser» cette spécialité médicale, d’«optimiser» son développement et «améliorer» l’efficacité de la prise en charge des malades. Il a fait savoir que les troubles mentaux constituent aujourd’hui une sérieuse problématique dans la société algérienne et un «éel problème de santé public, citant les troubles qui prévalent le plus au sein de notre société en l’occurrence la dépression, l’addiction, la schizophrénie, les troubles bipolaires et les troubles obsessionnels compulsifs ou encore les troubles de sommeil (les insomnies) qui sont également génératrices des troubles mentaux. Autant d’affections qui nécessitent, selon lui, une prise en charge mais l’offre reste malheureusement insuffisante dans le peu de structures psychiatriques fonctionnelles.

S’agissant de la prise en charge du patient en psychiatrie, le chef de service de psychiatrie à l’hôpital Mustapha Bacha a indiqué qu’elle doit être appréhendée aujourd’hui et soumise aux différents angles. «Elle s’appuie au premier plan sur les traitements pharmacologiques et aussi sur la psychothérapie et les thérapeutiques biologiques non médicamenteuses », a-t-il précisé.

Selon lui, la recherche dans le domaine neuropsychiatrique a été ces dernières années prometteuse. La génétique, les techniques d’imagerie cérébrale, la neurophysiologie et la biologie moléculaire ont permis à ce sujet l’émergence de nouvelles théories psychiatriques mais aussi de traiter les troubles psychiatriques.

Les spécialistes présents lors du colloque scientifique reconnaissent les «déficiences» en matière de la prise en charge des troubles mentaux en Algérie et regrettent le «manque» de structures hospitalières capables d’accueillir le nombre important de patients. «Il n’y a que 20 hôpitaux spécialisés en maladies mentales avec une capacité d’accueil qui dépasse à peine les 6.000 lits. Dans notre pays, il n’y a que 1.000 spécialistes en santé mentale, ce qui est largement insuffisant pour répondre aux besoins des Algériens», ont-ils déploré. Par ailleurs, en ce qui concerne le suicide, les psychiatres ont fait savoir que la prévalence est de 15 cas pour 100.000 habitants, d’où la nécessité de «renforcer» les moyens de dépistage précoce des maladies mentales qui constituent l’un des moyens de lutte contre le suicide dans la société. D’ailleurs le rôle du médecin généraliste dans l’établissement du diagnostic de la dépression chez les différentes catégories d’âge avant que des complications apparaissent a été fortement évoqué. Il faut dire que cette manifestation a réuni près de 200 psychiatres venus des quatre coins de l’Algérie et des spécialistes français et algériens de renom qui ont animé trois conférences et quatre ateliers sur notamment «le sommeil et la psychiatrie», «la dépression et les risques suicidaires» et «les troubles bipolaires».

Selon Biopharm, l’objectif de cette rencontre est de réunir les professionnels de la santé mentale autour des problématiques rencontrées en psychiatrie, sous les aspects stratégiques et thérapeutiques. Elle répond aussi au besoin des praticiens de partager les expériences et les bonnes pratiques et d’adopter des stratégies communes. Biopharm propose, à cet effet, une dizaine de médicament générique traitant les troubles mentaux.

Sarah Benali A. Cherif