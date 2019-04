Elimination du paludisme : L’Algérie, premier pays d’Afrique à être certifié

Après avoir éradiqué la poliomyélite et le tétanos, l'Algérie s'apprête à obtenir la certification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'élimination du paludisme. L’annonce a été faite, ce jeudi, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Mohamed Miraoui qui s’exprimait en marge de la célébration de la journée mondiale du paludisme, organisée à l’institut national de santé publique (INSP), sis à Alger, a déclaré que notre pays est le «premier» pays en Afrique à être éligible d’obtention de la certification de l’OMS de l’élimination du paludisme, une maladie qui constitue une «véritable menace» de santé publique à l’échelle planétaire et révélé qu’aucun cas de paludisme autochtones n’y a été enregistré depuis 2014.

«La célébration de la journée mondiale du paludisme en Algérie coïncide, cette année, avec la dernière phase de la certification de l'élimination de cette maladie par l'OMS. Elle est actuellement à la portée de l’Algérie qui s’apprête également à déposer le dossier relatif à l’élimination du trachome, maladie oculaire et principale cause de cécité dans le monde», s’est-il félicité à cet effet, tenant par la même occasion à saluer les efforts des professionnels de la santé et leur engagement dans la lutte contre ces pathologies infectieuses, notamment le paludisme.

«L’Algérie enregistrait au lendemain de l’indépendance plus de 80.000 cas de paludisme chaque année», a-t-il rappelé non sans ajouter que grâce à la «volonté politique» et la «mobilisation» des moyens nécessaires pour lutter contre cette maladie, elle a pu «freiner» la propagation du paludisme durant les cinq dernières années.

Pour le ministre, les cas de paludismes enregistrés ces dernières années étaient des cas «importés» des régions à forte propagation de cette maladie, particulièrement des régions Subsahariennes. «Pour cela, il est de notre devoir et responsabilité d’œuvrer à renforcer davantage le contrôle et la surveillance du paludisme selon les nouveaux mécanismes mis en place à cet effet», a-t-il plaidé. Aussi, il a souligné la nécessité de «développer» le système de management de la qualité des laboratoires et «d'intensifier» la lutte contre les insectes vecteurs de cette maladie y compris à travers la maîtrise de la résistance aux pesticides.

Rappelant l’importance du rôle joué par l’Institut national de la santé publique (INSP) en matière d'élimination du paludisme, à travers une coopération active avec l’OMS, Miraoui a mis en avant l’intérêt de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme et le choix du lieu. «C’est un moment historique de la lutte contre cette maladie», a-t-il lâché avant de faire savoir que les statistiques de l’OMS font état de 200 millions cas de paludisme observés annuellement dans le monde, causant la mort de plus de 400.000 personnes, dont 61% d’entres eux sont des enfants âgés de moins de 5 ans.

De son côté, le chef de service des maladies infectieuses à l’EPH Tamanrasset, a annoncé la création d’un centre de références des maladies tropicales, premier du genre en Algérie, qui sera implanté dans la capitale de l’Ahaggar.



1er centre de références des maladies tropicales à Tamanrasset



«Il faut rappeler que 80% des cas de paludisme en Algérie sont déplorés dans cette wilaya», a regretté le Dr Akhamouk Elias qui précise que l’année dernière, un pic historiques a été atteint avec 973 cas, tous importés, et qui ont été pris en charge au niveau de l’hôpital de Tamanrasset. Pour ce spécialiste, l’hôpital de Tamanrasset a acquis une expérience «assez longue» dans la prise en charge des maladies infectieuses, notamment le paludisme avec «un zéro décès». Selon lui, le centre de référence qui sera bientôt opérationnel vise à «optimiser» la prise en charge du paludisme et à faire des travaux de recherches pour «mieux» se préparer à d’autres maladies tropicale comme l’Ebola qui, selon l’intervenant, constitue une menace du fait que l’Algérie partage les mêmes frontières avec les pays du Sahel.

De son côté, la sous-directrice des maladies prévalent de l’alerte sanitaire au ministère de la Santé a souligné l’importance de ce centre qui sera d’une «grande utilité pour la région de Tamanrasset où on enregistre un important flux migratoire. Le Dr Samia Hammadi a, en outre, fait part de la redynamisation des six stations de surveillance épidémiologiques, créées dans le cadre du projet avec le PNUD, dans les wilayas du sud, en vue, de «renforcer» davantage la surveillance des maladies tropicales. Coté chiffre, elle a confié que 1.242 cas de paludisme importés ont été enregistrés en 2018, en raison des mouvements migratoires que connait les frontières. «D’où la nécessité de renforcer la surveillance et de rester vigilant pour contrer toute menace», a-t-elle vivement recommandé.

Kamélia Hadjib