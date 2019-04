Travailleurs de la poste et des télécommunications : suspension de la grève

La Fédération nationale des travailleurs de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique annonce la suspension de la grève à laquelle elle avait appelé pour les 28, 29 et 30 avril, en réponse à la décision de la justice qui a jugé illégal ce débrayage, selon le verdict rendu par le tribunal de Dar El Beïda, saisi par Algérie Télécom.

Lors d’une conférence de presse, tenue jeudi dernier, le secrétaire général de la Fédération, Mustapha Oukal, a expliqué que la décision intervient suite à la décision de la justice et tenu à rappeler les revendications des travailleurs du secteur qui portent sur “la révision de la grille de salaires, des primes et des indemnités et la révision des critères de promotion horizontale et verticale ainsi que la consécration du principe d’égalité des chances dans l’accès aux postes supérieurs au niveau des entreprises relevant du secteur et l’intégration des travailleurs contractuels”.

Par ailleurs, la Fédération a appelé à la nécessité d’ouvrir les portes du dialogue avec la tutelle, en vue d’examiner les revendications soulevées, dénonçant au passage “les restrictions administratives auxquelles font face les syndicalistes, notamment les cadres”. «Seule la valorisation d’un dialogue permanent, par des propositions objectives, préambule à des négociations responsables et des décisions consenties pour l’intérêt de l’entreprise et des travailleurs pourra satisfaire les travailleurs de la poste», a estimé le SG de la Fédération des travailleurs de la poste et des télécommunications qui met en garde à cette occasion contre les tentatives de révision de la convention collective des travailleurs pour appeler ensuite à la nécessité de «faire face» à de telles tentatives.

Pour rappel, la décision de la FNTP de recourir à la grève intervient suite à la réunion de la commission exécutive de la Fédération avec les représentants syndicaux des entreprises Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérie Télécom Satellite, Mobilis, Ooredoo et Djezzy. La Fédération a décidé de protester contre la «sourde oreille» que fait le ministère de tutelle, «qui n’a pas cru utile» de répondre à leur plateforme de revendications. «Constatant que le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique n’a pas pris en compte les revendications des milliers de travailleurs, au nom de ses derniers, la Fédération nationale des travailleurs des Postes et télécommunications a décidé, à l’unanimité, de la tenue d’une grève de trois jours, du 28 au 30 avril 2019», avait indiqué un communiqué de la FNTP. Selon le même communiqué, «des milliers de travailleurs d’un secteur très sensible passeront à l’action et causeront le gel d’une partie de l’économie, en pénalisant des milliers d’entreprises, mais aussi des préjudices au simple citoyen». Parmi les revendications des syndicalistes figure le départ de la ministre de tutelle et de son secrétaire général, Fouad Belkacem. «La ministre et son secrétaire général ne veulent pas ouvrir les portes du dialogue, pour trouver une fois pour toutes, des solutions efficaces à nos préoccupations et répondre à nos revendications qui datent depuis des années», crie un syndicaliste d’Algérie Poste.

Aussi, selon la plateforme des revendications des entreprises des TIC, les travailleurs exigent le respect de la convention collective, le règlement intérieur de chaque entreprise, les décisions de la justice et l’arrêt définitif de l’abus de pouvoir contre les travailleurs et de leurs représentants. Ils demandent également la régularisation des «échelons horizontaux», de revoir les conditions d’accès aux postes à responsabilités, examen et traitement des propositions des candidatures aux postes à responsabilités au niveau des structures de métiers et DRH, application des décisions de justice portant acquittement et réintégration des travailleurs, et favoriser le recrutement interne pour les postes de cadres supérieurs et cadres dirigeants.

Salima Ettouahria