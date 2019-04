Wilaya d’Alger : Parachèvement des projets

Le nouveau wali d'Alger a assuré qu'il s'emploierait au parachèvement de la mise en œuvre du Plan stratégique d'aménagement de la wilaya d'Alger (2009-2035), tout en améliorant un service public de qualité en faveur des citoyens.

Cité par l’APS, jeudi dernier, lors d’une cérémonie de passation de pouvoir en remplacement d’Abdelkader Zoukh, Abdelkhalek Siouda a déclaré à cette occasion qu'il veillerait au principe de la «continuité» de l'administration et des structures publiques et fait part de sa «détermination» à poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger (2009-2035), citant au passage les réalisations enregistrées, notamment «l'amélioration» des transports publics, la restructuration du tissu urbain, la réactivation du centre historique de la capitale, les rééquilibres écologiques et la préservation des terrains agricoles. Il n’a pas manqué du reste à rendre hommage à son prédécesseur qui a marqué, selon lui, de son empreinte la mise en œuvre de l'ambitieux plan stratégique et réalisé plusieurs acquis au profit de la capitale.

Soulignant la nécessité de «mobiliser» de manière «raisonnable» toutes les potentialités en vue de l'amélioration du service public, Siouda a appelé les élus locaux et les députés des deux chambres à être au «service» des citoyens et à assurer un service public de «qualité» et de «proximité».

Au volet du développement économique de la capitale, il s’est dit décidé à «relancer» toutes les initiatives pour instaurer un climat «adéquat» visant la mobilisation globale des énergies des investissements et l'amélioration de leur attractivité territoriale et de leur spécificité concurrentielle, son rôle étant la création d'une «valeur ajoutée» devant assurer à la population de «meilleures» opportunités de travail et un cadre de vie «décent». Evoquant le drame qui a endeuillé cinq membres d’une même famille suite à l'effondrement d'une bâtisse à la Basse Casbah, l’ancien wali de Batna a tenu à rassurer les familles sinistrées et s’est engagé par la même à prendre en charge les bâtisses menaçant ruine. «Je peux vous dire que les services de la wilaya et les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort et ne lésineront pas sur les moyens pour atteindre cet objectif», a-t-il promis. Pour rappel, les grandes étapes d’exécution du Plan stratégique d’aménagement et d’urbanisme de la wilaya d’Alger portent sur plusieurs étapes dont la première qui a débuté, en 2007, pour s’étaler jusqu’à 2020 concerne l'embellissement de la capitale. La deuxième étape (2020- 2025) a trait à l’aménagement de la baie d’Alger ainsi que les nouvelles polarités ou centralités urbaines. Entre 2025 et 2030, l’accent sera mis sur la requalification de la périphérie, c’est-à-dire de la réalisation de la cohérence et l’équilibre urbain entre les 57 communes de la wilaya d’Alger. Enfin entre 2030 et 2035 sera accomplie la consolidation de tout le territoire, c’est-à-dire l’achèvement du grand projet de la consolidation urbaine.

A signaler, qu'il a été mis fin aux fonctions de M. Zoukh dans le cadre d'un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués opéré par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, conformément à l'article 92 de la Constitution. A ce propos, le désormais ancien wali d’Alger Zoukh a assuré que depuis son arrivé à la tête de l'Exécutif de la wilaya d'Alger, en novembre 2013, il s'était fixé pour objectif de «servir l’intérêt général».

Tahar Kaïdi