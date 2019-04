VivaTechnology Paris, du 16 au 18 Mai : Forte participation algérienne

Le rendez-vous mondial des Startups et leaders de l’innovation, le salon VivaTechnology dans sa quatrième édition se tiendra du 16 au 18 mai prochain au parc des expositions de la Porte de Versailles. Un évènement très attendu pour célébrer les nouvelles technologies et qui prévoit la participation de 9 000 startups de 125 pays et près de 2000 investisseurs. VivaTechnology qui mettra en avant les innovations d’aujourd’hui et les perspectives de demain dans le domaine de l’économie numérique constituera dans cette optique des portes ouvertes sur les différentes expériences à travers le monde. Co-organisé par Publicis et Les Echos, cette manifestation hautement technologique sera rehaussée par la présence de grands noms de la technologie et de l'économie numérique du monde entier pour analyser l'impact du digital sur de multiples secteurs d'activité.

Le rendez-vous des Startups et des grands groupes sera ainsi un tremplin pour les jeunes initiés du domaine désirant de bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien pour améliorer et accélérer le développement de leurs entreprises. Destiné principalement aux professionnels (start-up, investisseurs et cadres dirigeants), VivaTechnology sera accessible aux étudiants et enseignants, une seule journée étant consacrée au grand public. L'occasion est donnée aux amateurs de technologie, d'échanger avec des professionnelles du secteur, de découvrir des produits et innovations en avant-première, et de prendre par aussi à diverses animations programmées en marge du salon. L’Algerian Digital Cluster, le groupement des acteurs du numérique algérien sera présent en force à ce rendez-vous sur l’espace startup de l’évènement afin de soutenir les initiatives algériennes.

Une participation qui permettra aux start-ups algériennes la possibilité d’obtenir des financements ou des sponsors pour concrétiser leurs innovations et persévérer dans cette voie. Pour l’édition de cette année et pour la première fois, les algériens auront droit à une surface de 100 m² ce qui leur donnera l’opportunité de présenter leurs innovations à l’international et ouvrir de nouvelles perspectives pour la réalisation de leurs objectifs. Dix startups innovantes auront ainsi la chance de prendre part à cet événement de grande envergure. Un cadre propice pour la valorisation de leurs produits ou service innovant exportables, mais aussi pour présenter leurs innovations, de nouer des partenariats et éventuellement intéresser des investisseurs. Les startups retenues ont été sélectionnées parmi une centaine de participants grâce à la viabilité de leurs projets à l’exportabilité de ce dernier ainsi qu’à leur bonne présentation de leur entreprise. Le salon VivaTechnology qui est également un accélérateur de startup, d’entreprenariat et un révélateur de futures stars technologiques constituera un vecteur de motivation pour ces startups lancées dans le digital. À cette occasion, l’Algerian Digital Cluster organisera une conférence de presse d’annonce des gagnants du projet, le 29 Avril au Lamaraz Art Hôtel, Kouba.

D. Akila