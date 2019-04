Création d’un groupe d’expertise SAA-Exal : Rejet du dossier par le Conseil de la concurrence

Le Conseil national de la concurrence a annoncé, jeudi, le rejet du dossier portant création d’un groupe d’expertise, entre la Société algérienne d'expertise, filiale de la SAA, et Expertise Algérie (Exal), appartenant à la Compagnie algérienne d'assurances et de réassurances (Caar), la Compagnie centrale de réassurances (CCR) et la Compagnie algérienne des assurances transports (Caat).

Motif ? «Une résolution du Conseil de participation d’Etat relève que lorsqu’une entreprise est endettée, son endettement ne doit pas être absorbé par une autre entité se trouvant en une bonne santé financière», a expliqué, M. Djilali Slimani, membre permanent du CNC. Interrogé sur la suite à donner à cette fusion qui devait naître, il indique que désormais on assiste à un retour à la situation du départ et chaque entreprise continue à fonctionner toute seule. Plus explicite, le même responsable indique que les deux parties peuvent déposer un recours au niveau du CPE dans un délai n’excédant pas les 30 jours. A travers cette fusion tuée dans l’œuf, il était envisagé d’élargir, outre les accidents automobiles, son champ d’intervention au pétrole, gaz, à l’aviation et au secteur maritime. Pour ces secteurs l’Algérie a toujours sollicité, en cas de sinistres, les experts internationaux. A ce sujet, il y a lieu de souligner qu’après s’être rapprochées de la Commission de supervision des assurances, les sociétés concernées ont été envoyées au CNC, pour statuer. Le dossier était déposé et enregistré. À propos de ce genre de fusion, l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence, oblige les entreprises qui veulent fusionner pour devenir une seule de passer par le CNC. L’article 15 de ladite Ordonnance lié aux concentrations économiques note que le CNC peut entamer la procédure prévue par la loi et étudiera s’il y a un risque de position dominante. «Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence, en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois mois», indique l’article 17 de la même Ordonnance.



CNC : une soixantaine d’affaires traitées depuis 2013



Dans la même optique, il y a lieu de préciser que le gouvernement peut passer outre la décision du CNC si l’intérêt général est justifié. Mais cet intérêt général n’est pas défini. Rappelons à ce sujet que ledit Conseil exerce trois types de mission : de sanction, de contrôle des concentrations économiques en statuant sur les demandes de concentration qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence et dès que l’opération vise à réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats sur un marché, et une mission consultative, où le CNC donne son avis sur toute question concernant la concurrence et formule toute proposition en la matière. Dans un autre registre, M. Slimani annonce que le Conseil de la concurrence a traité 4 affaires de concentration, et environ une soixantaine toutes affaires confondues, et ce depuis la réactivation du CNC en janvier 2013. En 2018, le CNC était sollicité pour statuer pour une fusion envisagée entre Siemens et Alstom. Ce cas, explique-t-il, a posé la problématique du traitement des transformations transnationales par un pays en développement. Compte tenu de cette situation, le responsable du CNC appelle à un meilleur développement du coopération internationale. «Actuellement, on n’en est pas encore à ce stade», déplore l’orateur, ajoutant qu’une tentative a été faite par les responsables du CNC avec leurs homologues français, mais en vain. Raison? «La convention porte sur l’échange et la formation de nos cadres. Quant aux concentrations, il nous été signifié que l’autorité française de la concurrence doit avoir l’avis de l’Union européenne, que cette question relève du secret des affaires des entreprises et nécessitera un budget», souligne M. Slimani. Dans cette optique, il ajoute que la CNUCED et l’OCDE «mènent un travail de coopération dan ce domaine».

Fouad Irnatene