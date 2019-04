Aïn Defla : Saisie de 30 kg de drogue

Les services de la Gendarmerie nationale de Khemis Miliana (Aïn Defla) ont démantelé jeudi un réseau de cinq personnes qui s'adonnaient au trafic de drogue, saisissant plus de 30 kg de cette substance prohibée, a-t-on appris d'un responsable du groupement local de ce corps de sécurité.

La mise hors d'état de nuire de ce réseau dont les membres sont originaires de différentes wilayas du pays a été rendu possible grâce à un appel reçu sur le numéro vert (10-55), a indiqué le chef de l'escadron de la sécurité routière au même groupement, le lieutenant-colonel Hamr El Ain Aïssa. Exploitant à fond les informations contenues dans l'appel en question, les gendarmes ont arrêté les membres du réseau au niveau d'un barrage dressé sur la route nationale (RN) n 4, saisissant 30,44 kg de kif traité soigneusement dissimulés dans les accessoires du véhicule, des téléphones portables ainsi que la somme de 74.000 dinars. La quantié saisie devait être transportée de l'ouest à l'est du pays, a fait savoir le même officier, qui signale que l'action menée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.