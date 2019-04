Association « Green women » : Le sursaut du monde naturel

Autres temps, autres mœurs ! Après une rupture de plusieurs décennies, dictée par un mode de vie qui s’est montré très souvent incompatible, voire hostile à tout ce qui est naturel — modernité oblige —, de grands pas sont aujourd’hui franchis pour un retour progressif aux sources ou plutôt à «Dame Nature».

Des petites expériences « vertes », ici et là, sont relevées, chez-nous. Rabibocher les Algériens avec plantes médicinales ou aromatiques ou tout simplement livrer tous les secrets de celles-ci se transforment même pour certains, un devoir face à la prolifération de la donne chimique qui, bon gré, mal gré, a fini, par envahir notre quotidien. La bataille, engagée, jusque-là, pour réhabiliter le patrimoine végétal, notamment endémiques, commence, à donner ses fruits, loin des institutions, officielles, chargées de la mise en valeur de toutes les espèces floristiques répertoriées à travers toutes les régions du pays. Le coup de pousse s’inscrivant dans le cadre de la régénération de la culture de la ressuscitation des bienfaits de la nature est donné, aujourd’hui, par des hommes et des femmes qui aspirent à donner une seconde vie à des plantes, aux vertus certaines et avérées, délaissées et livrées à l’inévitable processus d’extinction. En effet, de nos jours, beaucoup se lancent dans la transformation et l’extraction des huiles aromatiques et médicinales. Ce créneau est devenu une industrie à part entière qui suscite l’intérêt pas seulement des fabricants, mais également des consommateurs de plus en plus tournés vers cette option, en vogue. Après la bataille des marques d’huiles et de produits de soin, lancée, avec succès en Algérie, d’autres expériences concluantes, à plus d’un titre, viennent consolider l’idée du «naturel». En fait, on assiste même à un véritable sursaut avec la naissance de la première coopérative féminine en Algérie, à El Tarf, dans la perspective d’exploiter les plantes médicinales et aromatiques à la faveur du programme "Gouvernance environnementale et biodiversité" (GENBI), initié, par le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, en partenariat avec l’agence de coopération allemande GIZ. En fait, cette entreprise qui compte 13 femmes rurales, s’adonnent à l’extraction des huiles essentielles de plantes aromatiques et médicinales, qui poussent au niveau du parc national d’El Kala. Ces dernières avaient, à ce titre, bénéficié de formation à même de maîtriser les rudiments de cette filière. Sur la lancée, l’on prévoit la création d’autres dans la même wilaya, par l’association "Green women", initiatrice, rappelons-le, du projet en question, laquelle a participé, à la foire internationale du «monde végétal », qui a eu lieu en février dernier, en Allemagne.

A noter qu’une vingtaine de plantes aromatiques et médicinales, à l’instar de la lavande et la menthe sont aujourd’hui transformées par Green Women qui aspirent désormais à "domestiquer" certaines plantes rares.

Toutes ces expériences ne font, à vrai dire, qu’augurer d’une renaissance proche d’une industrie dédiée, à la découverte et l’exploitation des richesses de la nature.

Samia D.