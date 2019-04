Muraille de Chine : Un plan d'urgence de restauration

Un plan de travail d'urgence a été élaboré par Pékin pour la restauration de vieilles sections des Grandes murailles dans les cinq prochaines années, rapporte dimanche dernier l'agence Chine Nouvelle, citant les autorités municipales du patrimoine culturel.

Ce plan a fixé 2.772 mètres de la Grande muraille et 17 tours comme priorités des "restaurations d'urgence" au cours des trois prochaines années. La Grande muraille traverse quinze provinces et villes pour une longueur totale de 21.000 kilomètres, dont 520,77 kilomètres à Pékin. Depuis 2000, Pékin a versé 470 millions de yuans (70 millions de dollars) au fonds de protection de la Grande muraille. Pour l'étape suivante, la capitale a prévu de protéger et de développer de façon intégrale le projet "Great Wall Cultural Belt" touchant une superficie totale de 4.929,29 kilomètres carrées, qui comprend à la fois la protection du patrimoine et la conservation écologique. Le directeur de l'administration municipale du patrimoine culturel de Pékin, Shu Xiaofeng, cité par Chine Nouvelle, a fait savoir que Pékin mobilisera des moyens scientifiques et technologiques (véhicules aériens sans pilote, des capteurs, ..), pour protéger et surveiller la Grande muraille, outre des recherches archéologiques. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande muraille est composée de portions de mur interconnectées, certaines sections datant de plus de 2.000 ans.