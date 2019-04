Journée mondiale du livre : Richesse de l'expérience humaine

"L'alphabétisation ouvre des mondes d'opportunités à tous. Et lire, c'est amusant !", a déclaré mardi dernier le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la célébration de la 24e édition de la journée mondiale du Livre et du droit d'auteur. La directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Henrietta Fore, a rappelé que "les livres ont le pouvoir d'inspirer, d'informer et de transformer la vie des enfants et des jeunes". "Faisons la promotion des livres et donnons l'accès aux livres à tous les enfants", a pour sa part déclaré Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). La journée mondiale du Livre et du droit d'auteur est célébrée chaque 23 avril. La date est symbolique pour la littérature dans le monde. C'est en effet à cette date en 1616 que les écrivains Miguel de Cervantes, William Shakespeare et Inca Garcilaso de la Vega sont tous les trois morts. "Fenêtres sur nos vies intérieures, les livres ouvrent aussi la voie au respect mutuel et à la compréhension entre les peuples, indépendamment des frontières et des différences", a déclaré la cheffe de l'UNESCO dans un message publié pour cette journée.

"En cette époque troublée, les livres incarnent la diversité du génie humain, donnant corps à la richesse de l'expérience humaine, verbalisant la quête de sens et d'expression qui nous est commune à tous, et qui fait avancer toutes les sociétés", a-t-elle déclaré.

En outre, cette année, la ville de Sharjah, aux Emirats arabes unis (EAU), a été désignée «Capitale mondiale du livre», qui a pris effet à partir de cette journée mondiale du Livre et du Droit d'auteur 2019.