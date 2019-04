Littérature : Les aspirations du peuple dans la poésie algérienne

Les participants au 1er congrès international sur les formes d’expression dans les discours algériens contemporains, organisés par l’université d’Oran 1 "Ahmed Zabana" ont affirmé que la poésie algérienne a accompagné le peuple dans ses aspirations et ses espoirs. Mekki Derrari de l’université d’Oran 1 a souligné, dans une communication sur "la poésie populaire, entre techniques d’expression et objectifs de dénonciation", que la poésie populaire algérienne a accompagné le peuple à exprimer ses espoirs dans sa révolution et autres domaines, soutenant que la poésie populaire algérienne ne se démarque pas de la poésie classique dans ses dimensions et ses objectifs. Abordant d’autres styles littéraires populaires en Algérie, M. Derrari a souligné qu’ils expriment avec réalité la richesse culturelle et artistique que recèle notre pays. Pour sa part, Slimane Achrati du centre universitaire d’El Bayadh, qui a animé une communication sur l’hymne national "Qassaman", a souligné que cet hymne traduit les aspirations du peuple à une vie digne et à recouvrer sa dignité humaine. Au passage, il a indiqué que Moufdi Zakaria exprime, à travers cet hymne, l’existence du peuple et sa lutte pour mettre un terme à une colonisation d'un siècle et demi. L’assistance a suivi lors de la première journée de ce congrès des communications sur le discours poétique algérien, les formes de styles culturels dans le discours critique algérien et celui de la fiction scientifique dans la littérature algérienne. Ce congrès s’est clôturé

mercredi avec des communications traitant, entre autres, des perspectives et enjeux du discours poétique féminin au troisième millénaire, du roman algérien et des formes d’expression.

Cette rencontre internationale de trois jours enregistre la participation d’universitaires du pays et de chercheurs de la Tunisie et de la France.