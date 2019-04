Au pas cadencé, de Brahim KORIB : Les thématiques de l’exil, de l’amour et de la haine

Lire le roman de Brahim korib intitulé «Au pas cadencé» durant les moments de repos nous fait revivre un peu le vécu de beaucoup d’algériens d’avant et après la guerre de Libération nationale. le récit entrecoupé d’anecdotes d’une adorable naïveté et proches d’un conte de fées, c’est en ces termes que l’auteur de cette œuvre résume en gros le contenu de cet ouvrage relatant l’austérité d’une discipline de fer dans l’école des cadets de la révolution de Tlemcen. le lecteur de ce roman ou l’ego surdimensionné de l’auteur et du personne, héros de ce roman sont absents sur un tapis volant que seul l’imagination juvénile sait tisser les mots magiques, reprend l’auteur dans le quatrième chapitre de son roman. «Au pas cadencé» est le titre du nouveau roman publié aux éditions médias index dont la vente-dédicace a eu lieu à Oran puis Alger en attendant Constantine dans un proche avenir. Le personnage de ce roman est un petit garçon, un orphelin qui a rejoint dès l’âge de 11 ans la prestigieuse école des cadets où l’on forgeait des hommes. un personnage qui donne de son énergie et de son temps arrive sûrement à réaliser ses rêves d'enfant qui a pris le large. c'était difficile au début. Mais aujourd'hui, le grand bleu, qui ressemble à la tenue bleue d'autrefois, lui a ouvert tous les horizons. Invité sur la chaîne TV El Bahia, Brahim korib, en toute humilité, parle de ce roman dont le langage littéraire est différent des autres styles classiques dans ce vrai récit mettant sur le devant de la scène un enfant à peine âgé de 11 ans, pris en charge par l’école des cadets de la révolution en 1964. un enfant qui a vécu des moments difficiles de galère après la mort de son père en martyr, les armes à la main, durant la guerre. un acte qui lui a ouvert les stigmates de ces douloureux moments de la guerre de libération nationale.

Après l’indépendance, errant et sans lien social, le même personnage est repris dans son autre roman «itinéraire d’un cadet» ou l’exil de la nuit, où un fellah, exproprié de sa terre nourricière dans les années 30, émigre en France et vit dans des baraquements avec Congolais. durant la seconde guerre mondiale, les services de la police française et de la Gestapo leur font connaitre les Camps de concentration que l’on découvre dans «au bas de la haine»; un autre livre sélectionné pour un concours littéraire en France. D’aprés l’auteur, c’est l’histoire impossible d’un algérien avec une Française dont il découvre que la père de sa promise, de sa dulcinée, est un harki. c’est la rupture, sans aucun regret, parce que l’amoureux dira qu’il na qu’un seul cœur qui bat pour l’Algérie. Ses romans «Au bas fonds de la haine», Itinéraire d’un Cadet», «L’exil de la nuit» de B. Korib, ces romans qu’on lit très lentement sur le mental et très difficilement sur le sentimental. Dès les premières feuilles, comme les feuilles d'un automne indien, une lecture en état d'ivresse émotionnelle. Ajoutant un commentaire sur le net S.A dira qu’en principe la langue n'est pas un empêchement pour lire ou écrire quand on veut s'instruire. C’est une grande perte pour notre peuple lequel a été colonisé 132 ans sans qu'il maîtrise correctement le français et notre religion insistait bien d'apprendre les langues de nos ennemis pour prévenir leurs méfaits .Ses proches, parmi ses lecteurs , ses amis et collègues , ne mâchent pas leurs mots pour ne dire que du bien à son encontre pour sa forme d’écriture hors pair , lui qui était aussi formé dans l’école des cadets de la révolution, avant de devenir officier supérieur de l’ANP. Amoureux de l’Algérie profonde, « la vraie Algérie, comme il aime à le souligner », il nous retrace dans ses œuvres l’enfance et l’adolescence et des vrais hommes. B. KOrib prend une retraite méritée et il se lance dans l’aventure de l’écriture. Quelque peu colorée, la vie amère de l'enfance de l'auteur demeure authentique et aussi idyllique qu'une perle perdue dans les décombres de l'enfer. L'histoire d'amour relatée dans ans ce roman n'est que le fantasme d'un cœur meurtri violemment par les atrocités de la guerre. Elle demeure purement fictive, même si elle est inspirée de certains faits réels. Un écrivain réel convoqué à des fins multiples, protagonistes ou simples référents, mais pas un écrivain fictif dont la fonction narrative est essentielle ; chacun de ses œuvres nous révèle la richesse et la complexité de son statut de militaire dans sa vie professionnelle et écrivain par vocation. Il s’agit de montrer quelles sont les différentes formes d’écriture et de son rapport avec l’œuvre écrite. L’analyse nous a permis de se pencher ensuite sur le problème récurrent de l’écrivain devant la mort, et de la place de l’écriture dans cette perspective. Le nombre et la variété des intervenants présents dans le corpus retenu permettront en dernier lieu de tenter de définir les fonctions de l’écrivain.

A. Ghomchi