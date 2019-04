Bibliothèques universitaires : pour une gestion par des diplômés

Les participants au 3e colloque national sur "la gouvernance des informations : orientations et défis" ont plaidé, mardi à Oran, pour l’attribution de la gestion des bibliothèques universitaires aux diplômés en bibliothéconomie, en information et archives. L’enseignant Bouchareb Boulouadani, de l’université d’Annaba, a insisté sur la nécessité d’intégrer l’éthique des affaires dans la gestion des établissements d'informatique et le droit d'accéder à l'information de manière transparente, ajoutant qu'il faut conférer la transparence à la gestion des bibliothèques universitaires, en plus de l'application des normes internationales dans la gestion de ces établissements et du système informatique. Pour sa part, l’enseignant Mehadjbi Aissa, de l’université d’Alger 1, a mis l’accent sur la réhabilitation de la notion d’archive et sa fonction dans la gestion de l'entreprise, ainsi que la restitution de la valeur de l’archive et de sa place en se référant aux lois régissant ce secteur. Le conférencier a appelé à appliquer les principes d'éthique dans la gouvernance en raison de leur impact sur l'amélioration des performances des bibliothèques universitaires algériennes.

Pour sa part, Hamza Mounir, de l'Université de Tébessa, a appelé les différents établissements algériens, dont ceux de documentation, à adopter le concept de gouvernance en gestion administrative, basé sur la transparence et le sens de responsabilité, évoquant la nécessité d'investir dans la ressource humaine à travers la programmation d'une série de sessions de formation pour mettre en œuvre ce mode de gestion. L'universitaire a mis l’accent en outre sur la nécessité d’activer dans des groupes et équipes de travail pour redynamiser ces établissements et les adapter aux évolutions pour réaliser la qualité et l'excellence. Cette rencontre-débat de cinq axes a abordé, entre autres, les concepts, principes, normes et fondements d’application de la gouvernance, l'information scientifique, la gouvernance dans les établissements de documentation et la gouvernance et les technologies modernes.

Les travaux du colloque se poursuivront mercredi par une série de communication traitant, entre autres, de la relation entre la gestion de la qualité globale et l'application du système de gouvernance dans les bibliothèques universitaires, la bonne gouvernance comme mécanisme de prise de décisions à l'ère des technologies modernes et l’effet de la culture d’organisation dans la gouvernance des documents. Cette rencontre de deux jours, initiée par le département des bibliothèques et sciences documentaires de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben bella, regroupe des universitaires et chercheurs des universités du pays.