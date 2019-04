Patrimoine : Où finit l’artisanat où commence l’art ?

Chaque année, notre pays célèbre le Mois du patrimoine, devenu entre-temps une tradition «incontournable» dans le calendrier annuel. Tout cela est bien beau, mais, à présent, une interrogation tombe sous le sens.

L’artisanat traditionnel est-il appelé, comme cela s'observe fréquemment, à n'être qu'une activité diffuse, de moins en moins rémunératrice et qui souvent ne donne lieu qu'à des revenus d'appoint, notamment en milieu rural ? Il est évident que, dans le cadre restreint des quelques lignes réservées à ce questionnement, il ne sera possible, à priori, que de poser seulement et de façon succincte la problématique du devenir de l'artisanat traditionnel. En première instance donc, il n’y a même pas lieu de se demander si l'activité de l'artisan est, au même titre que celle de l'artiste, une activité créatrice. Dans un pays arabo-musulman qui ignore superbement les institutions culturelles à caractère académique, et dans lequel le riche patrimoine artistique est le fait d'une longue filiation anonyme...il est toujours difficile, en effet, de décider où finit l'artisanat et où commence l'art.

Il existe certes, parmi les quelques spécialistes d'esthétique et historiens de l'art, un courant assez fort qui veut voir dans toute œuvre créée par la main de l'homme, un objet d'art. Il y a aussi ceux qui considèrent qu'on ne peut parler valablement de création artistique qu'à partir du moment où il y a, de la part du créateur, une démarche consciente qui s'appuie sur une solide connaissance technique, historique, esthétique, etc. et qui se traduit par l'expression d'une sensibilité personnelle, à travers une production originale. Les tenants du premier courant font cependant remarquer que lorsqu'il produit un objet, aussi humble soit-il, l'artisan intervient en tant que dépositaire d'une tradition et d'un savoir faire multiséculaire ; et que rien, dans le processus de fabrication, ne vient entraver la spontanéité de son expression. Le débat autour de cette problématique mériterait d'être développé. A notre avis, ce n'est pas un simple débat académique. Car l'avenir de l'artisanat traditionnel dépend dans une grande mesure de l'aptitude des artisans à la créativité et au renouvellement. Qu'en est-il réellement dans les faits ?

Une charge historique et esthétique

Dans les faits, disions-nous. Il devenait en effet nécessaire, voire urgent, de réagir contre des attitudes qui, sous couvert de modernisme et en raison d'une incapacité à saisir la valeur culturelle que véhicule chaque objet artisanal, aussi humble soit-il, déconsidèrent gravement le riche patrimoine traditionnel et l'accusent injustement d'être source d'immobilisme. Or, on sait bien que toutes les œuvres, avec le temps, acquièrent une charge historique et esthétique qui leur confère une valeur intrinsèque avérée. Et, par là même, une valeur marchande inestimable. Avec le temps, toute œuvre humaine devient une œuvre d'art qu'on admire dans les musées. Qu'il s'agisse d'un modeste objet utilitaire, comme une vannerie, une poterie, une sculpture ou de la peinture, notre intérêt est toujours aussi vif.

On a ainsi pu observer, des années durant, que la plupart des artisans traditionnels agissent comme des reproducteurs d'objets dont les matériaux, les formes, les décors et les techniques avaient été fixés par la tradition et correspondent aux besoins d'une clientèle stable. Ce sont les «maâllem» (maîtres) qui, ayant l'expérience et l'autorité requises, introduisaient de temps à autre des changements et des produits nouveaux. La stabilité était la caractéristique principale de l'objet artisanal. C'est, du reste, parce qu'il représente une parcelle du passé dans notre présent qu'une certaine clientèle lui voue aujourd'hui un vif intérêt.

A contrario, n'a-t-on pas vu l'artisanat traditionnel s'éloigner de ses propres sources d'inspiration —en raison de la déformation de la transmission orale— et s'engager dans la production d'articles mal faits et d'un goût douteux, destinés plutôt à séduire des vacanciers peu avertis et qui souvent les détournent d'avoir accès aux vrais chefs-d’œuvre de l'artisanat traditionnel algérien ? Le plus grand risque de déshérence que puisse courir l'artisanat traditionnel, de ce point de vue là, n'est-il pas du au désir de produire plus vite et à bon marché ? Seul l’avenir nous le dira.

Kamel Bouslama