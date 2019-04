Abbes Lacarne, Moul El halka El Akhira : Le manuscrit du conteur

Sa passion pour le quatrième art remonte à vrai dire à la nuit des temps pour qu’il fasse son entrée en scène à un âge prématuré et se confonde dans le décor des spectacles produits ou des pièces jouées ça et là dans les villes et les camps de vacances, suscitant l’admiration du public grâce à son talent.

IL fut encouragé dans ses interprétations par tout le groupe, formé autrefois et encadré par le regretté Hamdad Mohamed dit Cherradi, cet ancien responsable de Nedjma qui a marqué de son empreinte une animation théâtrale au niveau de la cité de la Mekkerra ; une cité aux grandes traditions en la matière. La JFLN de l’époque dont faisait partie le comédien et conteur, Abbes Lacarne, était effectivement une véritable école de formation et de promotion des jeunes talents. Par l’engagement politique de cette organisation, elle a été toujours à l’avant-garde pour être au même diapason que la politique nationale et défendre les causes justes d’un monde si singularisé par une injustice et des disparités.

Ce n’est d’ailleurs nullement fortuit si elle avait créé la troupe des Béni Amer pour traiter un certain nombre de fléaux sociaux et interpréter « El Barnous El Aswad » en signe de soutien au peuple sud-africain dans son combat contre l’Apartheid et remporter le prix du premier Festival panafricain en 1968… Toute sa jeunesse a été consacrée à l’animation artistique avant d’entamer une carrière professionnelle dont le début a été l’enseignement, pour ensuite transiter par pas mal d'entreprises nationales en veillant soigneusement au développement de la notion de divertissement du collectif des travailleurs. La passion pour l’animation culturelle était si forte qu’il se distinguait de sa famille, des sportifs pour la plupart à l’image de son ainé, Belaid ex-arbitre international. Et chasser le naturel, revient au galop, comme dit l’adage, Abbes n’a pas résisté âprès sa retraite pour remonter sur scène et vivre pleinement sa passion. La passion pour le théâtre en explorant les traditions de la cité et en explorant au mieux un patrimoine populaire… Au pays de l'expression, c’est à dire la poésie populaire à travers le chantre des Beni Amer, Mostefa Ben Brahim ou de Ben Harrath, la force de l’expression conditionne un environnement et guide les comportements sans doute. Des données qui ont amené Abbes à innover pour ressusciter l’âme de la tribu et faire revivre l’ambiance d’autant. Il s’est érigé en conteur qui, au milieu de la foule, rappelle les péripéties glorieuses d’une épopée. Il récite au rythme du guallal et de la gasba les poèmes et maximes de Sidi Abderrahmane El Majdoub et autres, ravivant des sentiments de nostalgie et appelant à une solidarité. L’ultime «Halka» ou «El Halka El Akhira» est l’intitulé du spectacle qui s’étale dans le temps et l’espace comme pour tenir en haleine un public, et réhabiliter graduellement les repères des populations fortement attachées à une authenticité. Le conteur interrompt momentanément son récit pour peaufiner ces derniers temps le manuscrit qu'il rédige avec application et précision au gré des souvenirs d’enfance sur les coutumes en la matière de la Cité de la Mekkerra, sa configuration, ses hommes, ses artistes et chanteurs, ses gouwels et crieurs, ses commerçants et ses éleveurs... Bref, il revisite le vieux populaire El Graba en se remémorant ces halkate sur la tahtaha et les soirées musicales à la mélodie bédouine animées par le cheikh El Madani, Abdelmoula et bien d’autres. Des figures de la ville sont exposées comme souvenir d’une génération si réputée pour sa solidarité et son union dans toute sa diversité …



A. Bellaha