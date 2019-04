Grand angle : La soif du changement

Les Soudanais maintiennent la pression sur l’armée pour qu’elle cède le pouvoir à une autorité civile. Ils étaient encore plusieurs milliers à battre le pavé jeudi dernier pour faire entendre leur voix. Conscients de leur détermination, les militaires qui ont pris les rênes du pouvoir après la destitution du président Omar El Béchir font, au fil des développements de la situation marquée par une contestation qui va crescendo, des concessions qui vont dans le sens de l’apaisement. Mercredi, la veille d’une imposante manifestation à laquelle l’opposition a appelé, le Conseil militaire a annoncé avoir conclu avec l'Alliance pour les Libertés et le Changement (ALC) qui regroupe les principales forces du pays un «accord sur la plupart des exigences présentées» par cette coalition. Le Conseil militaire n’en dévoilera pas plus, puisque ni détails ni calendrier pour le transfert du pouvoir à une autorité civile, ce qui est revendiqué par les manifestants, n’ont été dévoilés. Dans un communiqué sur Twitter, l'Association des professionnels soudanais (SPA), fer de lance de la contestation qui fait partie de l'ALC, a vu dans cette réunion une étape vers un «renforcement de la confiance» entre les deux parties et annoncé la mise en place d'un «comité conjoint pour discuter des problèmes en suspens». Une démarche qui ne peut qu’être saluée, car elle démontre le sens de la responsabilité dont fait preuve l’opposition. C’est en effet, par la voie du dialogue que tous les différends pourront être réglés. La soif du changement des Soudanais est compréhensible et légitime d’autant qu’elle intervient après un règne de 30 ans du président Omar El Bechir. Mais il reste aussi que cette détermination à tourner la page ne doit se faire dans la précipitation pour éviter qu’elle ne débouche sur une situation chaotique aux conséquences incommensurables pour le pays et notamment son économie, déjà mal au point. C’est pour cela que la transition souhaitée doit être négociée dans un cadre concerté entre les deux parties. Toute autre voie serait contre-productive voire suicidaire.

Nadia K.