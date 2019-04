Processus d’Astana sur la Syrie : Al-Jaafari salue la déclaration finale du Processus d’Astana

Le chef de la délégation syrienne à la conférence des Etats garants du processus d’Astana, Bachar al-Jaafari s’est félicité, hier, de la déclaration finale adoptée par les pays participants (Russie, Turquie et Iran), soulignant que celle-ci comportait des «points positifs», dont le rejet et de la décision américaine de reconnaître la «souveraineté» d’Israël sur les hauteurs du Golan syrien occupé. Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue des négociations à Nur Sultan, M. al-Jaafari a affirmé que l’ordre du jour du 12e round des pourparlers d’Astana était «riche» et «axé sur la lutte contre le terrorisme», a indiqué l’agence Sana. «Il existe à Idleb un terrorisme reconnu par tous, y compris par la délégation du gouvernement turc qui a pris part aux réunions. Les pays garants sont d’accord qu’il y a une nécessite de l’éliminer complètement de cette province», a souligné le diplomate syrien, a poursuivi l’agence Sana. M. Al-Jaafari a appelé, à l’occasion, «la partie turque à mettre fin aux activités des organisations terroristes à Idleb et à mettre en œuvre l’accord de Sotchi sur la désescalade», a ajouté la même source. S’exprimant sur la situation de la Syrie, il a dénoncé, vigoureusement, les mesures économiques coercitives unilatérales prises par les Etats-Unis et l’Union européenne contre la Syrie, soulignant qu’elles sont «illégales», puisqu«elles n’ont pas été adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies». Il a considéré, en outre, ces mesures comme un «terrorisme économique» s’ajoutant au «terrorisme politique perpétré par ces pays» contre la Syrie. Dénonçant la présence des troupes étrangères sur les territoires syriens, sans la demande du gouvernement syrien, Al-Jaafari a appelé notamment les Etats Unis et la Turquie à quitter «immédiatement» la Syrie. Le diplomate syrien a accusé les Etats-Unis de détenir encore des milliers de Syriens déplacés dans le camp d’al-Rukban, précisant que «les Nations unies ont confirmé que la plupart d’entre-eux souhaitaient rentrer chez eux». Les Etats garants (Iran, Russie et Turquie) du processus d’Astana sur le règlement de la crise syrienne ont réitéré, vendredi, leur ferme attachement à «la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la Syrie», soulignant «la nécessité de poursuivre les efforts en vue de l’éradication des organisations terroristes». A l’issue du 12e round des pourparlers, tenu dans la capitale du Kazakhstan, Nur-Sultan (ex-Astana), les pays garants du processus d’Astana ont rejeté, dans une déclaration finale, «toutes les tentatives visant à créer de nouvelles réalités sur le terrain sous prétexte de lutter contre le terrorisme», exprimant leur détermination à s’opposer aux «plans séparatistes visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu’à la sécurité nationale des pays voisins», a indiqué l’agence de presse Sana. Les pays garants du processus d’Astana ont souligné aussi la nécessité d’appliquer l’accord de désescalade signé à Sotchi sur Idleb et d’éliminer le terrorisme dans ce pays, tout en appelant à «la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire aux Syriens sur tous les territoires syriens, loin de toute politisation de cette question».