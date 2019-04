Expulsion du directeur de HRW : L’ONU demande à Israël d’annuler la décision

Trois experts des droits de l’Homme de l’ONU ont demandé, jeudi dernier, aux autorités israéliennes d’annuler l’expulsion du directeur de l’ONG Human Rights Watch pour Israël et la Palestine en lui permettant de poursuivre son travail.

Michael Lynk, rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme et David Kaye, rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression ont exprimé jeudi leur vive inquiétude face à la révocation du permis de travail d’Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine. "Cette décision menace la défense des droits, la recherche et la liberté d'expression pour tous et reflète une résistance troublante au débat public", ont déclaré les experts de l'ONU, qualifiant la décision des autorités israéliennes de "revers pour les droits des défenseurs des droits humains en Israël et dans le territoire palestinien occupé".

"Les motifs de révocation du permis de travail de M. Shakir semblent être directement liés à sa défense des droits humains et n'ont rien à voir avec une quelconque affirmation de conduite illégale", ont-ils affirmé, soulignant qu’ils continuaient à suivre l'affaire de près.