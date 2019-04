Nouvelles de Tizi Ouzou, Formation professionnelle, réhabilitation et renouvellement des équipements : Une enveloppe de 80 milliards de centimes mobilisée

Une vaste opération de mise à niveau de l’ensemble des établissements de formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou vient d’être lancée par la Direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), a annoncé hier, cette structure, dans un communiqué.

Dotée d’une importante enveloppe financière de l’ordre de 80 milliards de centimes (budget équipements), cette importante opération de réhabilitation et renouvellement des équipements au profit des établissements de la formation est la première du genre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué la DEFP. Elle consiste essentiellement en la réhabilitation (blocs pédagogiques, cantines, divers réseaux et autres) et le renouvellement des équipements (gros et petits matériels de cuisine, mobiliers de bureau, scolaire et commun, internat, buanderie, groupe électrogène et autres). Le programme a été élaboré sur la base des constats dressés et des besoins recensés lors des sorties du directeur de wilaya dans les INSFP, les CFPA et les annexes dont les études ont été confiées à des bureaux d’études spécialisés. Ce vaste programme concernera toutes les structures du secteur à travers la wilaya, a-t-on détaillé dans ce même communiqué. Dans la première phase, vingt deux entreprises ont été retenues pour la mise à niveau de dix-huit structures, à savoir la direction de wilaya, les INSFP de Oued Aissi et Tizi Ouzou 2, les CFPA Tala Allam, Khodja Khaled, Djemaâ Saharidj, Boghni, Tigzirt, Draa El Mizan, Azazga, Mechtras, Iferhounène, Tizi Ghenif, Ouacifs, Ait Chafaa, Beni Yenni et Timizart, en même temps que d’autres appels d’offres lancés pour le reste des établissements. Pour l’opération «équipement des établissements de formation», la direction locale de la formation a fait part de la sélection de trente-sept fournisseurs pour mener cette opération de renouvellement des équipements (matériels de cuisine, mobiliers de bureau, scolaire et commun, internats, buanderie, groupe électrogène et autres). La DEFP a également indiqué que le CFPA d’Iboudrarène, une soixantaine de kilomètres au sud-est du chef lieu de Tizi-Ouzou, bénéficiera d’un complément en équipements. Les extensions de l’INSFP Oued Aissi et des CFPA Draa Ben Khedda, Ait Chafaa, Tizi-Ghenif et Beni Yenni) seront également concernés par la même opération, tandis que les nouveaux établissements à savoir l’IEP Oued Fali et l’INSFP d’Azeffoune seront totalement équipés, a-t-on par ailleurs précisé.

Ce programme de mise à niveau de

l'ensemble des structures du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans la wilaya de Tizi-Ouzou vise à améliorer les conditions de travail des employés ainsi que le meilleur déroulement des stages de formation au profit des stagiaires, a rappelé la même source.

Envasement des barrages

Nettoiement des abords de la structure de Taksebt

Une vaste opération de nettoiement des abords du barrage hydraulique Taksebt de Tizi-Ouzou a été lancée samedi dernier par les services de la wilaya avec la participation du mouvement associatif activant dans le domaine de la protection de l’environnement. Le coup d’envoi de cette importante opération de volontariat a été donné par le nouveau wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djemaa, en présence des directeurs de l’exécutif et les représentants du mouvement associatif prenant part à cette opération de nettoiement des rives et abords de ce grand barrage hydraulique d’où sont alimentés plusieurs villages de la wilaya, de Boumerdes et d’Alger. L’opération qui a vu également la participation de plusieurs travailleurs des directions de wilaya a permis de soulager ce barrage de plusieurs tonnes de divers déchets, particulièrement des bouteilles en verre et plastique, qui souvent sont charriés par la pluie au fond de la cuvette de ce plan d’eau. Dans une brève allocution sur les lieux, le nouveau wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djemaa, qui a remplacé l’ancien wali, Abdelhakim Chater, nommé directeur du cabinet du Premier ministre Nourredine Bedoui, a salué cette louable initiative de nettoiement de cette principale source d’alimentation en eau potable de la wilaya de Tizi-Ouzou et de certaines parties des wilayas d’Alger et Boumerdes. Il a également mis l’accent sur la nécessité de multiplier des opérations de reboisement des abords de ce barrage et mettre en évidence des opportunités d’investissement qu’il recèle afin de convaincre des opérateurs économiques à venir investir. La wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-il ajouté, dispose de potentialités touristiques extraordinaires qu’il faut absolument mettre en relief et permettre ainsi à la wilaya de bénéficier de recettes supplémentaires. Le wali a également rassuré que le programme de réalisation de station d’épuration au niveau des communes situées en amont de ce grand plan d’eau sera concrétisé.

Le nouveau wali visite

les chantiers de réalisation de logements



Le wali de Tizi-Ouzou, M. Mahmoud Djamaâ a effectué, au courant de la semaine écoulée, une visite de travail et d’inspection des chantiers de réalisation de logements de différents types implantés dans les communes de Draâ Ben Kheda, Tizi Ouzou et Ouaguenoun. Dans la 1re commune citée, il a visité le projet des 1.000 logs LPL, les 100 logs LPA destinés aux journalistes et travailleurs de l’OPGI et les 248 logs lancés pour la résorption de l'habitat précaire. À Tizi Ouzou, le wali s'est rendu au pôle d'excellence où il a reçu des explications sur tous les programmes inscrits dans ce site et visité les 915 logts LPL de la zone des dépôts. À Tamda, commune de Ouagnoune, M. Djemaa a visité les 1.000 logements LPL. Des instructions ont été données aux maîtres d'ouvrages pour revoir à la hausse la cadence de réalisation, le respect des délais et des engagements pris envers la population. Une cellule de suivi sera installée au cabinet et sera composée de tous les intervenants dans le programme de réalisation de logements, a fait savoir le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Ressources en eau

Le barrage Taksebt déborde

Les dernières précipitations de pluies enregistrées dans la wilaya de Tizi-Ouzou estimées à quelques 40 mm ont été des plus bénéfiques pour les ressources hydriques qui se sont régénérées de manière considérable. C’est le cas des barrages et autres retenus collinaires de la wilaya qui ont recueilli de fortes quantités d’eau au point où certains ont débordé. Principal barrage hydraulique de la wilaya de Tizi-Ouzou, Taksebt a enregistré à la faveur des fortes précipitations de pluies, la grêle et la neige un taux de remplissage de 100%, soit plus que sa capacité initiale qui est de l’ordre de 180 millions de mètres3, ce qui a contraint les gestionnaires de ce grand barrage à ouvrir les vannes pour évacuer le surplus et ainsi le protéger.

C’est en fait ce que nous avions constaté sur les lieux en compagnie d’autres passagers qui se sont arrêtés pour immortaliser ce moment exceptionnel avec leurs téléphones portables, cette eau abondante qui dévalait du barrage pour finir sa course dans la rivière. Outre les barrages qui ont fait le plein, les nappes alluviales des rivières Sebaou, Ouacifs, Rebta,Takhoukht, Ait-Khelili et Sidi Khelifa se sont elles aussi toutes régénérées au grand soulagement des agriculteurs dont les parcelles exploitées sont situées pas loin de ces oueds. Cette ressource abondante d’eau a également soulagée les responsables de l’Algérienne des eaux, unité de Tizi-Ouzou, qui ne devront pas faire face, cette saison estivale, aux protestations de citoyens contre les pénuries d’eaux potables dont ils souffraient pendant les saisons où la pluviométrie ne s’était pas montée généreuse.

Larba Nath Irathen

Arrestation de voleurs de véhicules



Suite à l’exploitation d’un renseignement recueilli sur le terrain, en rapport avec une affaire de vol de véhicules commis au niveau de la ville de Tizi-Ouzou et sa périphérie, les forces de police de la Brigade criminelle du service de wilaya de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou , ont mené des investigations qui ont permis d’identifier puis arrêter trois individus impliqués, âgés respectivement de 31 à 35 ans, repris de justice, demeurant à Larbaâ Nath-Irathen, Tizi-Ouzou, et Alger, a annoncé la cellule de communication de la cette structure de sécurité dans un communiqué.

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, jeudi dernier, ils ont été mis en détention préventive pour les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit, vol qualifié, commis de nuit en réunion, a fait savoir la même source.