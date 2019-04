Prorogation du mandat de la Minurso : Le Conseil de sécurité discute un projet de résolution

Le Conseil de sécurité s’est réuni hier au niveau des experts pour examiner le projet de résolution américain sur la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso). La première mouture du projet a été discutée mardi par le groupe des amis du Sahara occidental (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, Espagne et la France), lors d’une brève réunion à New York. Les États-Unis, porte-plume des résolutions sur le Sahara occidental, souhaitent faire adopter le texte par consensus. Au-delà de la durée de prorogation de six mois, retenue par les États-Unis pour mettre la pression sur les parties afin de poursuivre les négociations, le projet américain insiste sur la nécessité de conforter Horst Kohler dans sa mission de médiation. La reconnaissance du rôle de la Minurso dans l’accompagnement du médiateur onusien, vient en guise de rappel au Maroc qui continue d’entraver la liberté de mouvement de Kohler.