MCO : Baba refuse de sacrifier Cavalli

En Alignant une deuxième défaite de rang, cette fois sur le terrain de la JSK (4-2), le MCO se retrouve plus que jamais menacé de relégation, étant à la 13e place. Alors que les supporters oranais demandent la tête de l’entraîneur Jean-Michel Cavalli, le président Ahmed Baba a décidé de son maintien contre vents et marées.

Le MC Oran continue sa dégringolade. Défait pour la deuxième fois de suite, le club d’El Hamri perd du terrain et se retrouve désormais dans la zone rouge. Relégué à la 13e place avec 28 points, le club oranais est plus que jamais menacé de descendre. C’est dire que la fin de saison s’annonce stressante et incertaine. Arrivé en sauveur juste après le début de la deuxième moitié de saison en remplacement d’Omar Belatoui, Jean-Michel Cavalli n’a jamais réussi à provoquer le déclic escompté. Bien que connaissant la maison, l’ancien sélectionneur a multiplié les contre-performances. Sur six matches, il n’a concrétisé qu’une seule victoire, signe de la décente aux enfers d’une équipe qui a multiplié les échecs, les entraîneurs et les mauvais transferts. Depuis la défaite face à la JSK, dont les séquelles ont été aggravées par le décès d’un jeune sopporter dans un accident sur la route du retour à Oran, les supporters exigent plus que jamais le limogeage de l’ancien sélectionneur d’Algérie. Une exigence que le président Ahmed Belhadj n’est pas près de satisfaire, le président ayant décidé de maintenir son entraîneur dans son poste en dépit de la montée au créneau des supporters. Ayant déjà concommé quatre entraîneurs depuis le début de la saison, Baba n’est pas enclin à chambouler encore la barre technique en cette fin de saison, estimant au passage que le problème ne réside pas dans le staff technique.

Un avis que partage d’ailleurs Jean-Michel Cavalli qui réfute toute responsabilité dans la situation que vit le MCO. «La situation était déjà compliquée dès le départ. Ce que nous vivons n’est pas nouveau. Ça dure depuis le début de la saison», estime le technicien qui croit encore, cela étant dit, «en leurs chances de renverser la vapeur. «Rien n’est encore perdu. On peut encore sauver notre saison, mais pour ce faire, nous ne devons plus perdre, à commencer par le prochain déplacement à Tadjenanet», a-t-il ajouté. Confronté à un autre candidat à la relégation, le prochain DRBT-MCO s’annonce déjà vital pour les Hamraoua qui ne doivent surtout pas perdre s’ils ne veulent pas dégringoler encore plus.

Amar B.