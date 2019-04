Dans la lucarne : Tout est relancé

Dans la vie, il faut dire qu’il ne faut jurer de rien, surtout ne jamais crier victoire avant de l’avoir arrachée. Mais, c’est vrai qu’en général on peut espérer qu’une équipe qui se classe à la première loge dès la phase aller en empochant le titre symbolique de «Champion d’hiver » peut finir en seconde phase à la cime.

Il y aura toujours des exceptions en raison de certains aléas qui peuvent escamoter l’analyse et surtout la comparaison. On avait vu par le passé des cas où des prétendants sérieux se font «coiffer au poteau». C’est pour cette raison qu’il faut toujours être prudent dans les déclarations et notamment de l’équipe qui mène le bal. Il est exact de dire que depuis la 26e journée, on constate réellement une concurrence féroce entre trois ou quatre clubs qui sont en train de rehausser carrément notre championnat national au niveau de son élite. Ce n’est plus une vue de l’esprit. Bien au contraire, les choses commencent à s’éclaircir, surtout que l’USMA n’a pas gagné depuis plusieurs journées déjà. La phase retour est,

à priori, un «véritable cauchemar» pour les gars de Soustara. Il est vrai que tout se jouera lors de la 27e journée et ce fameux match contre

l’O Médéa, une équipe jouant pour sa «survie» en Ligue-1. Ce sera l’ultime test ou presque pour les Unionistes de croire encore en une fin heureuse. C'est-à-dire mettre la main sur le sacre convoité par une «poignée de clubs» plus décidés que jamais... Par conséquent, il y a lieu de relever que rien n’est encore acquis, surtout qu’il y aura un face à face au stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou (28e journée), entre le leader actuel, l’USMA, et son dauphin, la JSK. Toujours est-il, en dépit des difficultés qui attendent les Usmistes, il suffira de gagner contre l’O Médéa et le MCO pour accroître ses chances de pavoiser. C’est vrai que les Usmistes ont de sérieux atouts pour laisser tout le monde à la bonne distance. Mais, il faudra d’abord renouer avec la gagne, ce qui n’est pas le cas actuellement. La JSK et aussi le PAC sont en train de mettre la pression et chambouler les pronostics des «bookmakers». Concernant cette fin de la présente saison, où il ne reste que quatre journées, il faudra prévoir des renversements inattendus de la situation d’ici le 26 mai prochain, date de la fin du championnat national de Ligue-1, saison 2018/2019.

Dans ces prévisions, il ne faudra pas oublier l’équipe du PAC qui avait réussi une deuxième phase presque sans faute. D’une équipe relégable à la phase aller, le PAC de Zetchi est capable de réussir l’«hold-up » parfait. Il faudra attendre le match en retard, samedi prochain, à Bologhine, contre le NAHD pour être fixé d’une manière certaine sur les prétentions de ce club qui vient tout juste d’accéder au palier supérieur. Une fin de saison que personne n’avait prévu du fait que l’USMA avait jusque-là fait le vide autour d’elle avant de tomber en désuétude, même si rien n’a été tranché jusqu’ici. On ne fait que donner plus d’intérêt à ce présent exercice.

Le suspense reste entier.

Hamid Gharbi