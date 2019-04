Angleterre : Shane Long marque le but le plus rapide

L'attaquant de Southampton, Shane Long, a marqué le but le plus rapide de l'histoire du Championnat d'Angleterre, après 7 secondes de jeu, à Watford lors d'un match en retard de la 31e journée. Long a ouvert le score en contrant un dégagement du défenseur de Watford Craig Cathcart, juste après le coup d'envoi, avant de lober Ben Foster, le gardien des Hornets.

Le précédent record appartenait au défenseur de Tottenham Ledley King, auteur d'un but après 9 secondes et neuf dixièmes de jeu en 2000 contre Bradford. Ce but express de Shane Long, 32 ans, est seulement son quatrième depuis le début de la saison.