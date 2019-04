Demi-finale retour de la coupe d’Algérie, CRB 2 - CSC 0 (AP) : L’expulsion de Yettou a tout changé

Le CS Constantine n'est pas parvenu a vaincre le signe indien. Les coéquipiers de Zaâlani n'auront pas la chance de disputer leur première finale de coupe d'Algérie. Ils se sont inclinés, hier au stade du 20-Août (Alger), face au CR Belouizdad, par le score de 2 à 0, après prolongations. Le score était de 1 à 0 au terme du temps réglementaire. Pour rappel, le CSC avait remporté la première manche par la petite des marges (1 à 0). Les visiteurs avaient bien résisté, jusqu’à l'expulsion de son milieu de terrain Yettou, qui a tout changé.

Marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, cette partie a démarré sur les chapeaux de roues. Le Chabab de Belouizdad, qui voulait rapidement refaire son retard au score, a d'emblée pris le cours du jeu à son compte. Adoptant un schéma tactique purement offensif (4-3-3) et un pressing haut sur le porteur du ballon, les camarades de Tariket se sont montrés rapidement dangereux, notamment sur balle arrêtées. 2', le heading du défenseur central Bouchar passe tout près du cadre. 19', coup franc, au second poteau, de Sayou vers Kedad, qui remet au point de penalty pour Bechou, dont la tête piquée a failli faire mouche. 27', de la tête, Kedad contraint Limane à la parade pour sortir le cuir en corner. 35', Kedad, encore lui, rate lamentablement son tir, alors qu'il était seul au point de penalty. 38', Balegh manque complètement son face-à-face avec le gardien. 40', le tir de Djerrar est sorti sur le ligne par le défenseur central Zaâlani, après avoir été repoussé une première fois par son portier. De leur côté, les poulains du technicien français Lavagne ont surtout défendu durant le premier half. Adoptant une configuration de prudence (4-5-1, échelonnée en 4-3-2-1), avec un bloc équipe relativement bas, les coéquipier de Belkheir ont favorisé le jeu de contre. Néanmoins, la blessure de leur attaquant vedette Abid, dès les premières minutes de la rencontre, a eu son impact sur l'efficacité de la ligne offensive du CS Constantine. Même scénario en seconde période. La physionomie de la rencontre n'a pas vraiment évolué. Le CRB a tenté tant bien que mal de faire le jeu. Le CSC, bien organisé sur le terrain, a continué de défendre en bloc et de répliquer par des contres. Ces derniers sont parvenus à repousser les assauts des locaux, jusqu'au dernier quart d'heure, avec l'expulsion de Yettou (73') pour agression sur Boulakhoua. 74', Djerrar reprend superbement, d'une tête croisée au second poteau, le centre de Bousseliou, pour l'ouverture du score. Il remet ainsi les deux teams à égalité sur l'ensemble des deux manches. Juste après, Sayoud manque de peu de doubler la mise. Sa balle frôle le poteau gauche de Limane, après avoir été déviée par un défenseur. Dans les arrêts de jeu, Limane écarte d'une jolie manchette le tir de Nessakh. Durant les prolongations, le Chabab de Belouizdad a profité de sa supériorité numérique pour prendre à la gorge son hôte du jour. 98', Hais, qui venait de faire son entrée, offre la victoire au CRB. Bien embusqué au second poteau, il reprend du plat du pied, le centre de Zeroual. Le CRB disputera ainsi sa onzième finale, pour tenter d'accrocher sa huitième étoile dans la compétition.

Rédha M.