Coupe d’Algérie , aujourd’hui, À 17H, JSMB - ESS : Chaud, chaud, chaud !

Important rendez-vous, ce soir, entre la JSM Béjaïà et l’ES Sétif, pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe d’Algérie. Vainqueurs au match aller à Sétif, les camarades de Baïtèche tiennent absolument à confirmer le résultat positif ramené de l’extérieur, de surcroît face à un spécialiste.

Ces derniers ne veulent surtout pas manquer cette belle opportunité qui se présente à eux d’aller en finale avec l’ambition de remporter le 2e trophée de son histoire. En évoluant sur leur terrain fétiche et avec le soutien de leurs merveilleux supporters, ils ne veulent pas manquer cette occasion de faire sensation en arrachant le précieux billet conduisant tout droit vers la finale. Certes, dominés au match aller par l’Entente sétifienne, cela ne les a pas empêchés pour autant de d’être sortir les vainqueurs de cette confrontation. Et l’on sait bien qu’il est des plus difficiles d’aller battre l’ESS dans son fief et devant ses milliers d’inconditionnels. Toutefois, Niati and Co savent pertinemment que dans ce genre de compétition, rien n’est jamais gagné d’avance. Il faudra se montrer très solide et efficace pour espérer écarter l’Entente du chemin. En effet, les Sétifiens ne sont pas du genre à se laisser faire facilement, notamment lorsqu’ils sont en difficultés. Il faut bien l’avouer, l’Entente n’est pas au mieux de sa forme. Avides de refaire leur retard, afin surtout de sauver leur saison assez terne jusque-là, Djabou et ses partenaires croient absolument en leurs capacités de renverser la situation. Pour cela, ils sont tenus de l’emporter en faisant mieux que les Béjaouis au match aller. La rencontre se jouera à non pas douter devant des gradins pleins à craquer au vu de l’enjeu de cette affiche. La direction du stade OPOW de Béjaïà a mis en vente 15 000 billets, dont 13.500 destinés aux fans béjaouis et 1.500 à leurs homologue sétifiens, soit, 10% pour les supporters de l’équipe visiteuse comme le stipulent la règlementation en vigueur. L’ESS qui fait de la coupe d’Algérie un objectif primordial pour sauver la face cette saison constituera un adversaire des plus difficiles pour les gars de Moez Bouokaz. Toutefois, les Vert et Rouge ont déjà démontrés, que ce soit lors de leur double confrontation face au PAC lors des quarts de finale ou lors de la manche aller à Sétif, qu’ils sont capables de tenir tête à n’importe quel adversaire. Ils ont des atouts à faire valoir tout comme les Sétifiens. L’on s’attend à un match chaud et intense, sans round d’observation, notamment pour Djahnit et les siens qui seront tenus d’attaquer pour espérer refaire leur retard. Les Béjaouis eux, opteront certainement pour un jeu basé sur les contre-attaques, en restant bien regroupés dans leur camp afin de préserver leur avantage et tenter de poignarder l’Entente dans son dos. Cela promet du suspense et une ambiance des grands jours. Que le meilleur gagne et que le fair-play domine.

Mohamed-Amine Azzouz