Tlemcen : Salon national d’arts islamiques à partir du 28 avril

Un Salon national d'arts islamiques est prévu à Tlemcen à partir du 28 avril, à l’occasion de la célébration du Mois du patrimoine, a-t-on appris des organisateurs. Organisée par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, jusqu’au 18 mai, à la maison de la Culture Abdelkader-Alloula, cette manifestation verra la participation de 26 artistes en miniatures de Tlemcen, Alger, Skikda, Tissemsilt, Batna, Médéa , M’sila et Mostaganem, a indiqué le directeur de ce centre, Amine Boudefla. Placé sous le slogan «Rythmes de miniatures algériennes, splendeurs et charmes», le Salon présentera plus de 80 tableaux d’art, dont certains ayant décroché des prix internationaux et d'autres ont été exposés par leurs auteurs dans des concours nationaux d'art de la miniature, selon la même source.

Ce rendez-vous culturel permettra aux visiteurs de découvrir les nouvelles techniques utilisés par des artistes dans leurs toiles sur des thèmes de la paix, de la femme, de la citoyenneté, de l'islam, entre autres, a-t-on souligné.