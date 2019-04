Gouvernance des informations : Plaidoyer pour un guide de déontologie

Les participants au 3e colloque national sur «la gouvernance des informations : orientations et défis», dont les travaux ont pris fin hier à Oran, ont plaidé pour la mise en place d'un guide de déontolgie régulant la gestion des établissements de documentation. Les participants ont recommandé de saisir le Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), pour mettre au point un concept clair pour la gouvernance des établissements de documentation, élaborer un guide de procédures de gouvernance de ces établissements et introduire l’éthique des affaires dans la gestion de ceux-ci, ainsi que le droit d’accès à l’information en toute transparence. L'organisation de sessions de formation des encadreurs sur le concept des technologies modernes et les principes de gouvernance des établissements de documentation et l’application de l’éthique de gouvernance pour développer les bibliothèques universitaires en Algérie, ont été également recommandées.

Lors de la deuxième et dernière journée de cette rencontre, l’accent a été mis sur la concrétisation de la notion de l’administration électronique (e-administration), la gouvernance des établissements documentaires et la généralisation de la gouvernance aux bibliothèques universitaires du pays. Cinq thèmes ont été abordés, lors de cette rencontre traitant, entre autres, des concepts, principes, critères et fondements de l’application de la gouvernance, du logiciel d’archivage, des établissements de documentation et des technologies nouvelles. Les travaux du colloque de deux jours ont été marqués par des communications traitant de la gouvernance des bibliothèques universitaires en Algérie : la bibliothèque de Tiaret comme modèle, des technologies de l’information dans les universités, des portails documentaires en numérique et des styles de gouvernance des informations, entre autres.