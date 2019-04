Grande criminalité économique et financière : l’innommable dilapidation…

Dans une déclaration transmise à notre rédaction, M. Ali Benflis, président de Talaie El Hourriyet a indiqué qu’il a dénoncé la corruption depuis cinq ans comme la grande criminalité économique et financière.

Dès les présidentielles de 2014, «mon programme politique a intégré une stratégie globale et cohérente de prévention et de répression de ce fléau», écrit-il, ajoutant que depuis lors, les réunions du Congrès et du Comité Central de Talaie El Hourriyet ont régulièrement consacré une résolution spécifique à la lutte contre la grande criminalité économique et financière. Celle-ci a provoqué des ravages au préjudice de l’économie nationale. Elle a compté pour beaucoup dans l’innommable dilapidation des 1.200 milliards de dollars que le pays a engrangés à la faveur d’une décennie d’embellie financière favorisée par une valorisation sans précédent du cours des hydrocarbures. C’est elle, enfin, qui a mis à genoux une économie nationale à laquelle cette embellie financière assurait un avenir prometteur tant pour le décollage économique du pays que pour la prospérité de son peuple. Cette entreprise de prédation à vaste échelle qui équivaut à une véritable mise à sac des ressources du pays n’a pu prendre cette dimension méthodique et systémique qu’à la faveur des puissantes alliances qu’elle a pu tisser aux plus hauts niveaux politiques de l’Etat et de son administration publique. Elle n’a pu réussir qu’à l’abri de l’impunité et de l’immunité absolues.» Dans ce cadre, il y a lieu de ne pas oublier que la législation pénale a été révisée pour requalifier la corruption de délit et non de crime et pour revoir à la baisse les peines encourues. Dans le même sens les lanceurs d’alerte ont été neutralisés en réservant l’exclusivité du dépôt de plaintes pour faits de corruption aux seuls conseils d’administration des entreprises» révèle-t-il. Le peuple, l’économie nationale et la réputation internationale du pays sont les trois principales victimes de la grande criminalité économique et financière. Le peuple a été appauvri. L’économie nationale a été dépossédée de moyens considérables de développement. L’image internationale du pays a été grandement ternie par sa perception et son classement parmi les pays les plus corrompus de la planète, a-t-il asséné. Selon lui, comme crime contre le peuple et contre la nation, la grande criminalité économique et financière est impardonnable. Ses auteurs et alliés politiques doivent être jugés et punis. Leur punition devra être à la mesure de la gravité indicible de leurs crimes. La justice est en train de briser les murs de l’immunité et de l’impunité derrière lesquelles la grande criminalité économique et financière s’est trop longtemps abritée.

«Dans la situation extrêmement sensible que vit notre pays, cette démarche salutaire doit s’entourer de précautions nombreuses et indispensables. Elle doit, avant tout, se dérouler dans le calme, dans la sérénité et dans le souci de rassurer plutôt que d’inquiéter et d’alarmer, a-t-il préconisé.

Elle doit, ensuite, éviter de nourrir la véritable guerre psychologique qui commence à l’entourer à travers les questionnements sur ses arrières- pensées et ses véritables buts. Elle doit, enfin, convaincre que la moralisation de l’espace politique et économique est l’indispensable complément de l’œuvre refondatrice de l’Etat de droit.

A toutes ces fins, il est important que la justice passe mais il est infiniment plus important qu’elle passe sans laisser le moindre doute sur son impartialité en n’ayant pour seul guide que la primauté de la loi et l’égalité de tous devant elle. Par la rigueur de sa démarche, elle doit faire taire les suspicions de représailles ou de vengeance et agir de sorte que rien dans son comportement n’apparaisse comme sélectif ou vindicatif.