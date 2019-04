Manipulations médiatiques : Le MDN dénonce avec force

«Dans leurs éditions de mercredi 24 avril 2019, et dans une tentative de désinformation avérée, quelques titres de la presse nationale ont présenté des lectures erronées du communiqué du ministère de la Défense nationale relatif à l’allocution prononcée, mardi 23 avril 2019, par M. le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire, devant les cadres de la 1re Région Militaire», indique un communiqué parvenu à notre rédaction. À ce titre, le Ministère de la Défense Nationale dément catégoriquement les allégations rapportées par les rédacteurs de ces articles diffamatoires, notamment en ce qui concerne les pseudos «injonctions» du Vice-Ministre de la Défense Nationale dans l’ouverture des dossiers liés à la corruption et en matière de gestion de la période de transition politique. Par ailleurs, le Ministère de la Défense nationale, qui enregistre avec étonnement cette interprétation malintentionnée, réitère la ferme détermination de l’Armée Nationale Populaire à accomplir ses missions dans le cadre constitutionnel. Et, c’est dans cet esprit de devoir national, que s’inscrit l’engagement de Monsieur le Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire, à garantir la sécurité de nos concitoyens dans leurs marches pacifiques, l’accompagnement du mouvement populaire dans son œuvre de construction démocratique et offrir des garanties suffisantes aux instances judiciaires pour le libre exercice de leurs fonctions sans contraintes ni pressions, notamment en termes de lutte contre la corruption et de dilapidation des deniers publics.

Enfin, le Ministère de la Défense Nationale, qui dénonce avec force ce genre de manipulations médiatiques, se réserve le droit de recourir aux voies légales pour mettre fin à ces campagnes de désinformation de l’opinion publique.