Visite de M. Gaïd Salah à Blida : L’ANP fera face aux plans de la discorde

«L'Armée nationale populaire (ANP) continue à faire face aux plans visant à semer la discorde et la sédition entre les Algériens et leur armée», a affirmé le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’ANP, tout en réitérant les «garanties suffisantes» du Haut Commandement de l'Armée à la justice, pour poursuivre le traitement des dossiers liés à la corruption, «sans aucune contrainte ni pression».

Lors de sa visite de travail effectuée mardi à 1re Région militaire à Blida, Gaïd Salah a présidé une réunion d’orientation, au cours de laquelle il a souligné que «le peuple algérien a exprimé, par ses marches pacifiques à travers tout le pays, son attachement solide à sa patrie et la noblesse de ses aspirations», a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le peuple a affirmé «sa mobilisation sincère pour la sécurité et le progrès de l’Algérie, et pour barrer toutes les voies aux tentatives de déstabilisation et de dévoiement de ce parcours pacifique et civilisé, lors duquel le peuple algérien a démontré son attachement à sa terre et à ses ambitions légitimes à construire un État fort, sûr et prospère, où participeraient tous ses enfants dévoués à édifier ses institutions, ayant pour fondement l’intérêt suprême de la nation, pour base l’équité sociale et pour piliers la sincérité, le dévouement et la loyauté envers Allah et la nation», a-t-il souligné. «Face à ces plans qui tendent à semer les graines de la discorde et de la sédition entre les Algériens et leur Armée, l’ANP continue à leur faire face, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois républicaines», a-t-il assuré. Cela atteste de «la réussite des unités de sécurité, en charge du maintien de l’ordre, à déjouer les diverses tentatives visant à semer la terreur et l’anarchie, et troubler l’ambiance calme et sereine caractérisant les marches citoyennes», a-t-il affirmé, précisant que «ceci a été confirmé par l’interpellation, au courant de la fin de la semaine passée, d’individus en possession d’armes à feu, d’armes blanches et de grenades lacrymogènes, ainsi qu’une grande quantité de psychotropes et des moyens de communication». Le Général de Corps d’Armée a, par la même occasion, réitéré son appel à la justice afin d'«accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics», ajoutant que le Commandement de l’ANP «offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le jugement de ces corrupteurs».



L’argent pillé sera récupéré par la force de la loi



Par ailleurs, il a indiqué avoir «appelé l'appareil de la justice», dans ses interventions précédentes, en vue d'«accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics et de juger tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple».

Dans ce contexte, précisément, Gaïd Salah a valorisé «la réponse de la justice quant à cet appel qui représente un volet important des revendications légitimes des Algériens». Il a également assuré que le Commandement de l’ANP «offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le jugement de ces corrupteurs.

Ces dispositions permettront ainsi de rassurer le peuple que son argent pillé sera récupéré par la force de la loi et avec la rigueur requise».

Pour Gaïd Salah, «l'alignement de l’ANP aux côtés du peuple afin d’atteindre ses objectifs visant à opérer le changement escompté et sa mobilisation continue pour accompagner les Algériens dans leurs marches pacifiques et leur sécurisation, découle de la cohésion et de la concordance dans les visions et la démarche empruntée entre le peuple et son armée, une cohésion qui semble déranger ceux qui portent une animosité profonde envers l’Algérie et son peuple, et ce, malheureusement, en conspirant avec des parties intérieures, qui ont vendu leur âme et ont hypothéqué l’avenir de leurs concitoyens pour des fins et des intérêts personnels étroits».

Il a rassuré que «notre pays, qui a su traverser diverses épreuves et crises tout au long de son histoire, saura, sans nul doute, sortir plus fort et plus solide de sa crise actuelle».

L'ANP, «partant de ses convictions profondes et ancrées quant à la nécessité de préserver les liens de communication avec sa profondeur populaire enracinée, qui constitue son appui, la source de sa force et le secret de sa résistance face à tous les dangers et toutes les menaces, continuera, en cette conjoncture sensible, à adopter la même démarche sincère en informant les citoyens régulièrement de tout ce qui a trait à leur sécurité et la sécurité de leur pays», a encore mentionné Gaïd Salah.

Il a réitéré également l'engagement de l’ANP à «préserver les nombreux acquis et réalisations de la nation, ainsi que l’accompagnement du peuple et de ses institutions à travers la mise en œuvre des solutions possibles, tout en approuvant toute proposition constructive et initiative utile allant dans le sens du dénouement de la crise et menant le pays vers la paix».

«Notre pays, qui a transcendé les différentes épreuves et crises qui l’ont secoué tout au long de son histoire, sortira indéniablement plus fort et plus solide de sa crise actuelle et ce, grâce à la cohésion parfaite et le lien affectif profond et la confiance exceptionnelle indissociable entre le peuple et son armée, qui porte l’intérêt de la nation au-dessus de toute considération», a-t-il assuré.

«L’Algérie demeure fière, comme à son accoutumée, et que sa bannière révolutionnaire de Novembre flotte haut dans le ciel, symbole national sacré de notre glorieuse Révolution et un acquis populaire précieux arraché au prix du sang, pour que vive notre peuple uni et en harmonie sous ce drapeau national et sa bannière, un drapeau qui ne changera jamais au gré des circonstances et ne s’affectera guère par les changements, un drapeau qui restera éternellement jusqu’au jour du jugement, par fidélité à nos vaillants martyrs qui ont irrigué de leur sang béni cette terre pure», a-t-il conclu.