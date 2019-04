Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique : une large concertation englobant toutes les parties

Le Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP) a affiché, hier, sa volonté d'établir des contacts avec les partis politiques, les associations et les personnalités nationales, afin de leur proposer des solutions pour sortir de la crise que vit le pays.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège du syndicat à Bab Ezzouar (Alger), Benmili Ayache, secrétaire général chargé de la formation syndicale, a affirmé que «le SNAPAP compte entreprendre, dès la semaine prochaine, des contacts avec tous les partis politiques, les associations et les personnalités nationales, ainsi que l'Armée nationale populaire (ANP), en vue de cristalliser un projet de propositions englobant tous les domaines, notamment le volet politique, et ce pour parvenir à des solutions à la crise actuelle et préserver l'unité nationale».

Pour le SG du SNAPAP, ces concertations sont à même de définir une vision pour la période actuelle, marquée par le Hirak populaire qui entrera, vendredi prochain, dans sa 10e semaine, et ce jusqu'au à l'élection présidentielle, le 4 juillet 2019.

Cette initiative permettra également de parvenir à une vision sur toutes les situations caractérisant la vie politique en Algérie, notamment la période postélectorale.

Par ailleurs, le SNAPAP a appelé à une grève nationale dans tous les secteurs d’activité de la Fonction publique, les 29 et 30 du mois en cours. L’appel à la grève s’inscrit dans le cadre «de la contestation pacifique», afin d’»accompagner le mouvement populaire dans ses revendications légitimes», a affirmé le syndicaliste.

Dans le communiqué de presse qui nous a été remis, le SNAPAP a signalé que la grève annoncée vise à accélérer le processus de transition, «dans la mesure où le pouvoir ne répond pas favorablement à la revendication de la population». «Notre grève est légitime et n’a d’autre objectif que de pousser les responsables à rechercher des solutions urgentes à la crise que vit le pays», a déclaré M. Benmili, pour lequel «la responsabilité de cette stagnation incombe aux décideurs, incapables de se projeter vers l’avenir pour prévenir le pays des secousses économiques, dont les effets se répercuteront sur les citoyens ordinaires».

Pour M. Benmili, le mouvement populaire a créé une brèche dans la sphère politique et a libéré les acteurs des pressions qu’ils subissaient depuis des années, mais aussi a laissé «la classe politique en déphasage par rapport à sa dynamique» a-t-il constaté. Pour rappel, plusieurs fédérations du Snapap, notamment celles des communes, ont entamé, les semaines dernière, des actions de contestation à travers plusieurs wilayas, telles que Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa, pour soutenir le mouvement populaire. À cet effet, Benmili a dénoncé «les pressions administratives» exercées sur les syndicalistes affiliés à son organisation. «Il s’agit de sept cadres syndicalistes, dont la responsable de la section du personnel de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou», a déclaré M. Benmili.

Ce dernier a souligné, dans le même contexte, que le changement ne sera pas possible, si les administrations continuent de fonctionner avec les mêmes visions du système, «basé sur le patronage et la marginalisation des compétences».

M. Benmili a souligné que le syndicat «envisage de durcir son action si les décideurs s’entêtent à ne pas écouter la voix de la rue», mais il a insisté, au même temps, sur l’importance de rester solidaires et unis autour des principes fondamentaux, tels que «la préservation du caractère pacifique des manifestations» et «le renforcement de l’esprit de solidarité nationale, ainsi que le refus de toute tentative d’ingérence».

Admettant que le moment crucial que traverse le pays «nécessite la persévérance des citoyens, en vue de la réalisation des objectifs tracés par le mouvement citoyen, dont le départ du régime», celui-ci estimera cependant que celui-ci n’est que la première étape qui nécessite d’être suivie par «la mise en œuvre d’un nouveau cadre juridique pour l’emploi, et des mesures concrètes pour protéger le pouvoir d’achat», avance M. Benmili, avant de conclure que «les solutions politiques et constitutionnelles existent, et il faut que les Algériens s’unissent autour de l’ANP, seule garante de la stabilité du pays».

Tahar Kaidi