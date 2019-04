Frères Kouninef : Placés sous mandat de dépôt

Les hommes d'affaires Kouninef, qui ont comparu mardi après-midi devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'affaires de corruption, ont été placés, hier tôt le matin, sous mandat de dépôt. «Les frères Kouninef ont été placés sous mandat de dépôt», a déclaré à la presse un de leurs avocats, Me Cherif Chorfi. Huit cadres du ministère de l'Industrie ont également comparu dans le cadre de cette affaire. Les hommes d'affaires répondaient des chefs d'accusation de «non respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges et détournement de fonciers et de concessions». Interpellés dans la journée du lundi par des éléments de la Gendarmerie nationale, les hommes d'affaires Kouninef avaient été auditionnés par la section de recherches qui poursuit ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires dont certains interdits de sortie du territoire national pour leur implication présumée dans des affaires de corruption.