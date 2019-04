Ouverture démocratique : Une revendication populaire

L’avocat et militant des droits de l’homme, Mustapha Bouchachi, a indiqué, hier à Tizi Ouzou, que la dynamique populaire que connaît l’Algérie depuis le 22 février est la continuité de la Révolution de Novembre 1954.

S’exprimant à l’auditorium du campus Hasnaoua dans le cadre des «débats de l’UMMTO» qu’organisent les enseignants et le personnel ATS de l’université Mouloud-Mammeri, Maître Bouchachi a affirmé que le peuple algérien est en train de poursuivre l’écriture de son histoire qui n’a pas été achevée en 1962, date de l’indépendance de notre pays, non sans préciser que la dynamique qui est en cours à travers le pays depuis le 22 février dernier a été vécue, il y a de cela plus de 40 années par la Kabylie qui a milité et continue de le faire pour les libertés et la démocratie. L’avocat et activiste dont l’intitulé de sa conférence est «Quelles solutions politiques pour la crise actuelle en Algérie» a estimé que la solution à l’impasse dans laquelle se trouve actuellement notre pays ne peut pas émaner de la Constitution actuelle, tant cette dernière, a-t-il expliqué, «a été minée par l’ancien Président afin d’empêcher tout changement du système politique».

Pour le conférencier, la solution à cette crise réside dans la transition qui se doit d’être assurée par une présidence collégiale dont les membres ne seraient pas parmi les symboles du système. Tout en avouant qu’il ne sait pas comment choisir les membres de cette présidence collégiale, il n’en demeure pas qu’il est convaincu que cette proposition de collégialité de la présidence durant la transition fait consensus au sein du mouvement populaire et les partis politiques. La présidence collégiale de la transition procédera après à la mise en place d’une commission de préparation et d’organisation des élections présidentielles ainsi que la révision de la loi électorale par des ordonnances, a encore expliqué maître Bouchachi, en ajoutant qu’il sera aussi procédé à la désignation d’un gouvernement de transition en concertation avec les partis politiques et le mouvement populaire.

Ce n’est qu’après la mise en place de ces organes de la transition qu’ont pourra aller vers l’organisation des élections présidentielles, a-t-il fait savoir, en précisant qu’on ne pourra jamais organiser une élection transparente dans un temps très court de trois mois. La persistance des tenants du système à vouloir organiser ces élections présidentielles le 4 juillet n’est que l’expression de la volonté des décideurs à assurer la continuité de ce même système, a assené le conférencier, tout en exprimant «son regrets et sa déception par rapport à l’attachement du chef d’état-major de l’ANP à la solution constitutionnelle de la crise». «Nous ne sommes pas dans un contexte d’ouverture démocratique mais, nous sommes dans un contexte de transition démocratique qui doit se faire en dehors de l’article 102 et des luttes claniques», a en outre souligné l’activiste des droits de l’homme.

Par ailleurs, évoquant la lutte contre la corruption et la vague d’arrestation ayant touché quelques hommes d’affaires, Bouchachi a estimé que cette opération n’est pas la priorité de la dynamique populaire en cours qui réclame le départ de tous les tenants du système en place. Pour lui, la justice ne doit jamais être instrumentalisée. «Oui pour la lutte contre la dilapidation des biens du peuple algérien, mais il ne faut en aucune manière instrumentaliser la justice», a-t-il précisé, en affirmant que la révolution du 22 février refuse «une justice sélective et revancharde». L’hôte des «débats de l’UMMTO» qui s’est exprimé dans un auditorium plein à craquer a par ailleurs plaidé en faveur de la poursuite de la mobilisation citoyenne pour imposer le changement radical du système politique en place en Algérie. Il a aussi insisté sur la nécessité de préserver le caractère pacifique de toutes les manifestations populaires contre ce même système politique qui ne cesse «de manœuvrer pour se régénérer».

Bel. Adrar