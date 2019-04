Notre forum de la mémoire : hommage au poète Moufdi Zakaria

Commandé par Abane Ramdane, l’hymne national, que nous portons tous dans notre cœur, scandé aujourd’hui par des millions d’Algériens, lors des manifestations comme symbole d’identité et de souveraineté, témoignage de l’indépendance de notre pays, est né un 25 avril 1955 sous la plume en verve du poète révolutionnaire Moufdi Zakaria. Un fervent patriote qui, en l’espace de 24 heures, a donné naissance à l’inégalable Kassaman, sérié en cinq couplets à travers lesquels il a immortalisé l’héroïsme de l’Algérie et les sacrifices de son peuple.

Le Forum de la Mémoire, initié conjointement par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, a ainsi commémoré hier le 63e anniversaire de la naissance de l’hymne national, en revenant sur les circonstances et la genèse de Kassaman.

Le directeur des Archives nationales, M. Abdelmadjid Chikhi, et le chercheur en histoire, Mohamed Lahcen Zeghidi, ont, à tour de rôle, retracé l’historique de Kassaman, l’hymne de la Révolution de Novembre, décrété, au lendemain de l’indépendance, hymne national de l’Algérie libre et souveraine.

Les conférenciers ont également voulu rendre hommage à l'icône de la poésie révolutionnaire algérienne qui a consacré sa vie à la prise de conscience du peuple algérien pour la lutte contre le colonialisme. «Outre son apport indéniable au champ poétique et au paysage intellectuel national, l’hommage se veut également une reconnaissance de son riche parcours révolutionnaire depuis l’Étoile nord-africaine et le Parti du peuple algérien (PPA), jusqu’à la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954», selon les organisateurs.

«L’œuvre poétique du chantre de la Révolution algérienne, de son vrai nom Cheikh Zekri, possède, à l’instar de l’hymne national, d'autres œuvres qui reflètent son formidable engagement existentiel pour l’unité de l’Afrique du Nord, notamment le Maghreb», dit le professeur Zeghidi. Pur fils de la vallée du Mzab, dit le Dr Zeghidi, Moufdi est né en 1913, une année avant la Première Guerre mondiale. Très jeune, son étoile a brillé à la mosquée Zeitouna de Tunis, où il s’est distingué au cours de ses études. Et depuis sa première qacida, où il chantait la Tunisie, sa muse ne l’a jamais quitté. Il s’oppose farouchement au colonialisme. En 1937, il écrit l’hymne du PPA, et en 1945, les drapeaux qui défileront à Alger sont cousus dans son local commercial à Alger.



La composition musicale, conçue par l’Égyptien Mohamed Fawzi



Ce patriote de la première heure sera à plusieurs reprises incarcéré dans les geôles du colonialisme. Après le déclenchement de la Révolution, Abane Ramdane, en 1955, après concertation avec d’autres dirigeants, a demandé à ce que la Révolution soit dotée d’un «Nachid» révolutionnaire, en mesure de mobiliser l’ensemble du peuple algérien, et surtout capable de galvaniser psychologiquement les troupes des moudjahidine militairement engagés dans le combat armé. Moufdi Zakaria est approché en 1955 par Rebah Lakhdar qui lui demande d'écrire un hymne national. Zakaria propose très vite un poème, Fach’hadou (soyez en témoins), qu'il aurait, selon une version répandue, écrit avec son sang sur les murs de la cellule 69 de la prison Barberousse, le 25 avril 1955 ; celui-ci est immédiatement adopté, puis renommé Kassaman (Nous faisons le serment).

M. Zeghidi raconte que la première composition musicale de l'hymne national algérien est écrite par l'Algérien Mohamed Touri, à Alger. Cette composition n'étant pas jugée satisfaisante, on demande alors au Tunisien Mohamed Triki de composer la musique, avec l'aide d'une chorale algérienne à Tunis. Son résultat n'ayant lui nos plus pas été retenu, on demande finalement à Mohamed Fawzi, compositeur égyptien, d'écrire la partition musicale de l'hymne. Cette dernière composition reste, aujourd'hui, la musique de l'hymne algérien.

Le directeur des Archives nationales M. Abdelmadjid Chikhi, a fait lecture à l’assistance, de la lettre écrite par Moufdi Zakaria et destinée a Ben Bella au moment où le poète était établi en Tunisie en 1965. Une longue lettre d’une acuité et d’une actualité étonnantes, dans laquelle il met en garde contre les dérives du pouvoir à l’époque déjà. Moufdi Zakaria a opté très tôt pour le militantisme. Il a été emprisonné à cinq reprises, entre 1937 et 1959.

L'Algérie était sa passion. Nous jurons ! Par les tempêtes dévastatrices abattues sur nous. Par le sang pur généreusement versé. Par les éclatants étendards flottants au vent Sur les cimes altières de nos fières montagnes Que nous nous sommes dressés pour la vie et la mort. Car Nous avons décidé que l'Algérie vivra Soyez-en témoins! Soyez en témoins ! Soyez en témoins ! Des mots très forts qui ont subjugué le monde entier, puisque Kassaman a reçu le premier prix dans un concours international des hymnes nationaux. M Zeghidi a invité les jeunes à «ressentir toute la fierté qui se dégage de cette poésie qui enseigne magistralement les valeurs de la liberté, de l’émancipation et de l’abnégation». Le poète de la Révolution est décédé, le 19 août 1977, à l’âge de 69 ans. Il a été inhumé à Béni Izguen (Ghardaïa).

Farida Larbi