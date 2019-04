Groupe Volvo et SOPROVI : Convention pour l’assemblage de camions

Le Groupe Volvo et la SPA SOPROVI, issu de la joint-venture crée entre le Groupe BSF Souakri et Renault Trucks, ont organisé, hier, au Stand’All à Bordj El Kiffan (Alger), une convention de la sous-traitance pour contribuer au développement de la filière automobile en Algérie. Une rencontre qui a regroupé près de 30 fournisseurs pour débattre de l’industrie automobile et plus particulièrement du secteur du véhicule industriel, un maillon majeur dans l’évolution économique du pays.

Cet événement a eu lieu en présence de M. Abdennour Souakri, président de la SPA Soprovi, et de hauts responsables du Groupe Volvo : Daniel Heimer, directeur Achats du Groupe Volvo ; Patrik Mårtensson, responsable Achats Algérie du Groupe Volvo ; Hervé Simonin, vice-président Développement Industriel des Partenaires Externes ; Marc-André Charbonnier, directeur de l’usine SOPROVI et Stéphane Harmand, Directeur Général de Renault Trucks Algérie.

Dans son intervention, le directeur général de Renault Trucks Algérie a indiqué que l’ensemble des fournisseurs présents, locaux et internationaux, ont eu l’occasion de s’informer sur le développement de l’usine Soprovi et sur les différentes opportunités de partenariats en matière de sous-traitance. «Aussi les fournisseurs ont pu s’informer sur les exigences du Groupe Volvo mais aussi sur les opportunités possibles», a précisé M. Stéphane Harmand. Par ailleurs, certains fournisseurs de composants et de pièces automobiles ont déjà été sélectionnés par le constructeur pour la production des camions en série.

A ce jour, l’usine SOPROVI à Meftah emploi plus de170 professionnels et a permis d’intégrer environ 10 fournisseurs de services et d’équipements, et de créer plus de 300 emplois directs et indirects. A ce stade, un taux d’intégration locale de l’ordre de 8% a d’ores et déjà été atteint. Aussi, l’ensemble du personnel de la SPA SOPROVI a bénéficié de formations en Algérie, site et usine et dans le cadre d’une convention signée avec la Direction de l’enseignement et de la formation Professionnelle, et à l’étranger dans les usines du Groupe Volvo.

L’investisseur entend intégrer les achats locaux de composants, conformément à la réglementation en vigueur, en atteignant un taux de 15% d’ici décembre 2021. L’industriel s’inscrit ainsi sur la durée pour participer au développement économique de l’Algérie et plus particulièrement au développement d’un tissu industriel de sous-traitance. Le montage de camion en KD (Knocked down) concerne trois modèles de la marque Renault Trucks. Il s’agit des gammes C, D, et K et en juillet 2020 l’usine assemblera deux modèles de la marque suédoise Volvo, à savoir le FH et FMX.

Selon M. Hervé Simonin, vice-président du développement industriel des Partenaires Externes, 15% de la production seront dédiés à la gamme D, 54% pour la gamme C et 15% pour la version K dont l’assemblage débutera à la fin de l’année 2019.

Pour ce qui est des modèles Volvo, 8% de la production concernera le modèles FH et 8% pour la version FMX. Les industriels algériens et leurs homologues étrangers ont investi 2 milliards de DA dont 500 millions ont été dépensés dans l’équipement de l’usine et 500 autres millions dans la formation et le développement.

Pour rappel, L’usine SOPROVI est située à Meftah (Blida), sur un site de près de 24.000 m2, dont une surface couverte de 7.500 m2. Les capacités de l’usine devraient atteindre 1.000 véhicules en 2019 et environ 2.000 véhicules en 2020, avec une capacité de production adaptable aux besoins du marché. L’usine SOPROVI intègre les standards de fabrication du Groupe Volvo et est principalement dédiée à l’assemblage des gammes Renault Trucks C et K. Elle produira aussi, par la suite, des camions des gammes Volvo Trucks FH, FM et FMX puis Renault Trucks D. Le Groupe Volvo assemble, depuis le premier jour de production, une collection de plus de 4.000 pièces par camion, soit une diversité de plus de 1.000 références.

Mohamed Mendaci