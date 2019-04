El-Tarf : Attribution prochaine de 1.270 unités

Au total 1.268 logements, tous segments confondus, ainsi que pas moins de 2.280 aides à l’habitat rural seront attribués, «prochainement» dans la wilaya d’El Tarf, a indiqué, mardi, le directeur Local du logement (DL). Dans les détails, M. Benchine Mohamed dira que sur les 1.268 logements, 970 unités de types Logement public locatif (LPL) seront distribués «avant la fin de l’année en cours», au niveau des communes du Lac des Oiseaux (470) et à Kala (500 unités). Deux cent quatre-vingt-dix-huit autres logements, inscrits dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) seront, quant à eux, distribués, «avant le mois de ramadhan prochain», au profit de la cité Zighoud Youcef, relevant de la commune de Ben M’Hidi où «pas moins de 32 indus bénéficiaires ont été exclus de la liste des postulants». Le site abritant ces habitats précaires sera démoli, a-t-il tenu à souligner, juste après le relogement des bénéficiaires afin qu’il serve à la concrétisation de différents projets socio-économique. S’agissant du programme dédié à l’aide à l’habitat rural dans cette wilaya frontalière, la même source a fait état d’un total de 2.280 aides dont la «déglobalisation» interviendra prochainement pour permettre aux 24 communes de disposer de son quota. Tout en signalant les efforts déployés par l’Etat pour la satisfaction des besoins des populations en matière d’amélioration des conditions de logement, la même source a rappelé qu’El Tarf a bénéficié, par ailleurs, de 1.000 logements de type AADL dont 600 à Dréan et 400 à Besbes, lancés en chantier, il y a plus de cinq mois, lors de la dernière visite de travail et d’inspection du ministre de tutelle dans cette wilaya de l’extrême Nord- Est du pays.