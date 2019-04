Souk Ahras : Relogement de 114 familles

Au moins 114 familles résidant à la cité «Mon gardien», jouxtant l’hôpital Ibn Rochd dans la ville de Souk-Ahras, ont été relogées, hier, au niveau du lotissement Stade Seyouda. Les familles concernées par le relogement ont été accompagnées par les autorités locales au travers l’octroi des lotissements sociaux et des aides financières pour la construction de leurs habitations, raccordées aux réseaux de gaz naturel, d’électricité, d’eau potable et des conduites d’assainissement, a précisé le wali, Farid Mohamedi, qui a présidé cette opération attendue par les habitants de ce quartier construit illicitement depuis une quarantaine d’année. Cette action, a souligné le même responsable, sera suivie par d’autres opérations de relogement pour l’éradication de divers foyers d’habitat anarchique recensés au chef lieu de wilaya, ce qui contribuera à garantir à ses propriétaires une vie décente. Après l’éradication de ces logements illicites qui ont permis la récupération d’une assiette foncière de deux hectares, il sera procédé immédiatement à l’installation du chantier de réalisation de 200 logements promotionnels aidés (LPA), confié à l’Office de promotion et de gestion immobilière» (OPGI), a ajouté le wali. Des moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer le relogement de ces familles «dans les meilleures conditions», a-t-on noté. Aussi, le chef de l’exécutif local a-t-il rassuré les bénéficiaires des 628 logements publics locatifs(LPL), implantés au niveau du plan d’occupation du sol (POS) n 10 au chef lieu de wilaya, de l’attribution de leurs logements «après la fin du mois de Ramadhan». «L’évolution du chantier de réalisation des dits logements est suivie sur le terrain», a indiqué le wali, appelant, à l’occasion, les responsables chargés du projet à accélérer la cadence des travaux et à augmenter les heures de travail. Les fortes chutes de pluies enregistrées pendant les mois de mars et avril ont «quelque peu retardé les travaux d’aménagement extérieur», a-t-on indiqué.