Souscripteurs AADL-2 : les attestations de pré-affectation réclamées

Des dizaines de souscripteurs au programme AADL de 2013 ont observé, hier, un sit-in devant le siège de l’Agence de développement et d’amélioration du logement (AADL), à Alger. Il s’agit en effet des souscripteurs affectés aux sites de Baba Hassen, El-Harrach, Douéra, Baraki et Sidi Abdallah, qui ont procédé au choix du site en décembre 2013. Venus nombreux, scandant des slogans pour réclamer leur attestation de pré-affectation dans de brefs délais, ils sont restés toute la matinée devant l’entrée de l’agence à Saïd Hamdine.

Les souscripteurs sont d’autant plus remontés par le fait que les travaux au niveau de ces sites ont atteint, selon eux, un taux d’avancement de 70%. Les manifestants ont également mis en garde contre toute manipulation, après des informations faisant état que l’agence aurait promis à d’autres souscripteurs de les intégrer dans le quota de 18.000 logements. Ils ont exigé que l’Agence tienne ses promesses d’attribuer les logements aux souscripteurs le plus vite possible après 6 années d’attente. Ils ont également demandé des éclaircissements sur les rumeurs selon lesquelles, 300 logements parmi 2.400 logements à Baba Hassen, en voie d’achèvement, dont la livraison est prévue le mois d’août prochain, seraient attribués à d’autres indues personnes.

Vers la fin de la matinée, le secrétaire général de l’Agence, Amraoui qui en l’absence du directeur, Said Rouba, a reçu les représentants des protestataires. Il leur a promis de publier un communiqué sur le site web officiel de l’Agence afin de s’assurer que leurs logements seront bel et bien remis et leur a promis également de leur délivrer des certificats de pré-affectation avant la mi-juillet prochain.

Il convient de rappeler que l’Agence de développement et d’amélioration de logement (AADL) avait ouvert son site web le mois de mars dernier pour le retrait des attestations de pré-affectation et l’ordre de versement de la troisième tranche au profit de 60.000 souscripteurs de plusieurs wilayas.

Un calendrier a été établi par l’Agence, et publié sur son site web, pour les wilayas concernées. Cette opération à commencé à être effective, en premier lieu, pour les wilayas d’Alger, Oran, Annaba et de Blida, puis les wilayas de Constantine, Jijel, Bejaia, Batna, M’sila et de Ouargla ainsi que les wilayas de Tipasa, Bouira, Guelma, Sétif, El-Oued, Mila, Tlemcen, Saïda, Mascara, Sidi Bel-Abbès et d’Oum El-Bouaghi et enfin pour les wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdès.

Soulignons dans ce contexte qu’en plus de cette formule qui a enregistré un énorme succès populaire, le secteur de l’Habitat a également connu une diversification de l’offre de logements, pour résorber l’important déficit accusé depuis plusieurs décennies déjà.

Ainsi, rien que pour l’année 2018, celle-ci a vu l’introduction de nouvelles formules adaptées aux besoins et aux moyens des citoyens, à l’instar du logement promotionnel aidé (LPA) et du logement locatif public (LLP), et ce outre l’ouverture au profit de la communauté nationale établie à l’étranger de la souscription au logement promotionnel public (LPP). La formule LPA est basée sur la contribution du promoteur immobilier, du bénéficiaire et de l’aide de l’État, sous la supervision de la Caisse nationale du logement (CNL). Destiné à la location, le LLP vise à créer un marché locatif concurrentiel et à alléger la pression sur le budget de l’État. Durant les dix premiers mois de cette même année, près de 295.000 logements de différentes formules ont été distribués.

Un programme de 120.000 logements de type location-vente (AADL) a été lancé, durant la même année. En octobre dernier, la troisième opération de choix des sites a été lancée au profit des souscripteurs au programme AADL-2 (2013). 73.317 unités ont été soumises à l’opération de choix, à travers 31 wilayas. Certains souscripteurs au programme AADL 1 (2001 et 2002) attendent encore la remise des clés de leur logement, mais, au vu des dernières mesures prises, cela ne saurait tarder ni excéder l’année 2019, date d’achèvement total de ce programme.

Il faut mettre en exergue, dans ce contexte, les déclarations du ministre de l’Habitat, pour lequel «toutes les demandes de cette formule seront satisfaites», au cours de cette année. C’est dans cet objectif que le projet de loi de finances pour 2019 contient une proposition sur «la bonification des crédits bancaires destinés à la construction de 90.000 logements AADL», ce qui devrait résorber, d’une manière substantielle la forte demande enregistrée en matière d’habitat.

Salima Ettouahria