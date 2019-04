M’sila : Quatre espaces forestiers, confiés à des investisseurs

En prévision de la saison estivale à la wilaya de M'sila, quatre espaces forestiers localisés ont été confiés à des investisseurs activant dans le domaine du tourisme et des loisirs, ont révélé mardi dernier les services de la wilaya.

Ces espaces d'une superficie globale de 109 hectares seront exploités pour des activités liées au tourisme et aux loisirs, a-t-on indiqué, détaillant que ces superficies sont réparties sur les communes de Djebel Mesaad, Magra, Hammam Delaa et Bousaada. Afin de préserver ces espaces forestiers contre toutes formes de détournement du foncier et de dégradation de l'environnement, un cahier de charges a été élaboré en impliquant les secteurs concernés, a-t-on ajouté. Cet investissement d'un montant global de 220 millions de dinars contribuera, selon les services de la wilaya, à créer plus de 100 postes d'emploi, à préserver le couvert forestier contre toutes formes de dégradation et à augmenter les espaces de détente et de loisirs, ainsi qu'encourager le tourisme local. Des accès menant vers ces espaces ont été réalisés pour faciliter le déplacement des visiteurs, a-t-on conclu.

Sur un autre plan la wilaya de Mostaganem se distingue par la mise en service à la prochaine saison estivale de 8 projets touristiques.

Selon la directrice du tourisme et de l'artisanat, Hayat Maameri, plusieurs établissements hôteliers et de nouvelles résidences touristiques renforceront la capacité d’hébergement dans la wilaya estimée à 5.087 lits avec un apport de 950 nouveaux lits et généreront plus de 200 emplois permanents. Il sera procédé, à la saison estivale prochaine, à l’ouverture de 5 hôtels et 5 résidences touristiques au pôle d’excellence de "Sablettes" et à la zone d’expansion touristique (ZET) de Ouréah dans la commune de Mazaghran, d'un hôtel au centre-ville de Mostaganem, d'un motel à Sirat, d'une partie réservée au jardin aquatique et d'autres touristiques en cours de réalisation aux Sablettes, Ouréah, à la route du port et au parc d’attraction et de loisirs "Mosta Land" à Kharouba qui seront réceptionnés dans les deux prochaines saisons.

Les travaux de huit autres projets seront lancés dans différentes régions pour augmenter la capacité globale d’hébergement à 1.699 nouveaux lits et créer 400 postes d’emploi permanents, en plus de postes de saisonniers. Le parc hôtelier et touristique de la wilaya a été renforcé, l’année dernière, par 8 nouveaux établissements dont 5 hôtels et 3 résidences touristiques qui ont augmenté la capacité d’hébergement de 3.060 à 5.087 lits et créé 1285 emplois. La wilaya de Mostaganem compte 17 hôtels, 14 résidences touristiques, deux motels et 5 structures destinées à l’hôtellerie qui ont accueilli, à la saison estivale précédente, 623.000 estivants dont 5.650 étrangers. R.S.